г. Алматы

В ходе беседы был отмечен значительный потенциал взаимовыгодного сотрудничества в сферах логистики и электронной коммерции, в том числе в рамках реализации инициативы «Один пояс, один путь».

По словам Президента, наша страна планирует довести долю электронной коммерции до 20% от общего объема торговли к 2030 году. Он считает, что благодаря совместным усилиям с китайскими партнерами эта задача может быть выполнена досрочно.

В рамках встречи особое внимание было уделено проекту по созданию транспортно-логистического хаба Almaty SkyHub, направленному на обеспечение оперативной обработки товаров с выходом на страны Европейского Союза, ЕАЭС и Центральной Азии. Ожидается, что данный проект придаст импульс развитию транспортно-логистической отрасли в южном регионе Казахстана.

Глава государства положительно оценил работу совместного предприятия Qazpost-YTO, которое широко применяет интеллектуальные IT-решения и автоматизацию логистических процессов. На сегодняшний день предприятие, созданное YTO Express и «Казпочтой», доставило 12,5 млн посылок.

В свою очередь Чжоу Цзянь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку в реализации крупных проектов. Исполнительный директор YTO Express проинформировал Президента Казахстана об опыте его компании по выстраиванию эффективных цепочек поставок и цифровизации логистических процессов.

В ходе встречи Вэн Пэйчэн сообщил о запуске в Казахстане совместного проекта с компанией Pinduoduo в октябре текущего года.