Касым-Жомарт Токаев принял президента Xinfa Group Чжан Гуйчуна

г. Алматы

В рамках встречи Глава государства особо отметил заинтересованность нашей страны в привлечении крупных инвесторов, ориентированных на долгосрочное сотрудничество, внедрение современных технологий и развитие производства в Казахстане.

В данном контексте Президент выразил готовность к сотрудничеству с компанией Xinfa, обладающей полной производственной цепочкой в сферах металлургии и углехимии. По его словам, этот подход соответствует приоритетам индустриального развития Казахстана.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы разработки месторождения «Кольжат» в Алматинской области, которое должно стать примером нового качества казахско-китайской промышленной кооперации. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что освоение месторождения должно носить комплексный характер с созданием интегрированной промышленной цепочки, включая производство полукокса, водорода, синтез-газа, высококачественных нефтепродуктов. Данный проект предусматривает создание около двух тысяч постоянных рабочих мест.

Отдельно собеседники обсудили вопросы углубления партнерства в области критически важных материалов.

В свою очередь Чжан Гуйчун представил планы Xinfa Group по дальнейшему расширению сотрудничества, а также поблагодарил Главу государства за поддержку совместных проектов.