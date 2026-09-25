Глава государства принял председателя Sunwah Group Цай Гуаньшэня

г. Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членом Постоянного комитета Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, председателем Гонконгской китайской генеральной торговой палаты, председателем корпорации Sunwah Group Цай Гуаньшэнем.

Глава государства высоко оценил личный вклад Цай Гуаньшэня в организацию Алматинского инвестиционного форума «Казахстан – Китай», объединившего более 500 представителей деловых кругов, включая около 300 китайских предпринимателей.

Президент подчеркнул важность превращения форума в постоянно действующую площадку прямого взаимодействия государственных органов, финансовых институтов и бизнеса двух стран. По его словам, главная задача заключается в практической реализации достигнутых договоренностей, расширении инвестиционного сотрудничества и создании новых совместных производств.

Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть Гонконгскую китайскую генеральную торговую палату в качестве одного из ключевых институциональных партнеров форума, отметив значительный потенциал дальнейшего развития деловых связей между странами.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает сотрудничество с Гонконгом как важную составляющую многоплановых отношений с Китаем.

В свою очередь Цай Гуаньшэнь поддержал инициативу Касым-Жомарта Токаева проводить ежегодно казахско-китайский инвестиционный форум в Алматы и выразил готовность со своей стороны оказать содействие в организации мероприятия. Он отметил, что китайский бизнес полностью уверен в инвестиционных перспективах Казахстана и намерен работать в новых направлениях. В числе перспективных секторов сотрудничества обозначены искусственный интеллект, цифровые технологии, финансовая инфраструктура, промышленная кооперация, а также участие в развитии Alatau City.