Глава государства выступил на инвестиционном форуме «Казахстан – Китай»

г. Алматы

Перед началом мероприятия участники почтили минутой молчания память военнослужащих, трагически погибших в Мангистауской области.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что вечное всестороннее стратегическое партнерство Казахстана и Китая имеет прочную историческую основу и уверенно развивается в духе добрососедства и взаимного доверия.

– Личное внимание и твердая поддержка моего близкого друга многоуважаемого Председателя Китайской Народной Республики г-на Си Цзиньпина вывели двусторонние отношения на беспрецедентно высокий уровень. Казахско-китайское взаимодействие в новом «золотом тридцатилетии» приобрело всеобъемлющий характер во всех ключевых сферах. Китай является основным торговым партнером Казахстана. По итогам прошлого года товарооборот приблизился к рекордной отметке в 50 млрд долларов. Наши правительства активно работают над увеличением взаимной торговли до 100 млрд долларов. Уверенную динамику демонстрирует и инвестиционное сотрудничество. Китайская Народная Республика традиционно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Казахстана с совокупным объемом вложений свыше 29 млрд долларов. В Казахстане успешно работают более девяти тысяч предприятий с китайским участием – это почти каждая седьмая иностранная компания, зарегистрированная в нашей стране, – сказал Глава государства.

Президент сообщил, что последовательно укрепляется партнерство в таких сферах, как промышленность, цифровизация, развитие «умных городов», спутниковые технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и образование. По его словам, важной правовой основой для наращивания двустороннего сотрудничества стала ратификация Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

– Существенный вклад в расширение деловых контактов также вносит установленный между нашими странами безвизовый режим. Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время в Казахстане созданы максимально благоприятные условия для привлечения масштабных инвестиций и реализации крупных проектов. Основные положения Конституции, вступившей в силу 1 июля нынешнего года, составляют мощный правовой фундамент для укрепления инвестиционного потенциала страны, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что в условиях глубокой трансформации мировой экономики Казахстан и Китай способны предложить современную и эффективную созидательную модель сотрудничества, основанную на взаимном доверии, открытости и общности долгосрочных интересов. Исходя из этого, в выступлении были обозначены приоритетные направления дальнейшего взаимовыгодного партнерства двух стран. В первую очередь Президент остановился на сфере транспорта и логистики.

– Вместе с международными партнерами мы наращиваем железнодорожные мощности, расширяем автомобильные магистрали и морские порты, развиваем грузовую авиацию и приграничную инфраструктуру. От Ляньюньгана до Актау сформирована сеть логистических узлов, связавшая китайское побережье с Каспием. Новым важным звеном логистической сети станет казахско-китайский терминал в городе Чэнду, где запланировано открытие Генерального консульства Казахстана. Приоритетной задачей считаем развитие Среднего коридора, который формирует современную конфигурацию транспортных связей между Азией и Европой, – заметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в сегодняшнем форуме участвуют компании, которые уже активно вовлечены в работу по расширению пропускной способности транзитных гаваней. Он сообщил, что по прогнозам к 2029 году количество контейнерных поездов из Китая в Европу вырастет до трех тысяч. Это укрепит позиции Казахстана в качестве одного из важнейших транспортных хабов в глобальных логистических цепочках.

– Ряд совместных инициатив уже обретают конкретные очертания. В августе этого года мною дан старт строительству Арало-Каспийской автомагистрали. Новый маршрут во много раз увеличит пропускную способность направления Восток – Запад. В ближайшее время будет завершено масштабное строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Бахты – Аягоз. Прозрачность грузоперевозок обеспечивается совместным внедрением цифровых технологий в рамках пилотного проекта «Умная граница». В партнерстве с китайской корпорацией Minmetals Logistics создается логистический коридор с беспилотными транспортными технологиями и цифровыми решениями. Это уникальный для нашей страны проект. Особое внимание мы уделяем развитию мультимодальных перевозок. Начал работу национальный авиагрузоперевозчик Alatau Air Cargo. На казахстанский рынок выходят крупные мировые грузовые авиакомпании, в том числе Cathay Pacific Cargo и другие. Не менее важную роль играет и гражданская авиация. В этом году открыты рейсы Алматы – Сиань, Алматы – Шанхай, Астана – Гуанчжоу, Актау – Урумчи. На этой неделе первый прямой пассажирский маршрут связал города Алматы и Чунцин, – сказал Глава государства.

Далее Президент указал на важность промышленного взаимодействия. Он сообщил, что в настоящее время в этой сфере сформирован портфель из 260 крупных совместных проектов общей стоимостью свыше 62 млрд долларов.

– При участии китайских предприятий развивается автомобильный кластер в Алматы, создается кремниевое производство в Карагандинской области, реализуются проекты в металлургии, нефтегазохимии и системах накопления энергии. Запускаются первые проекты по оптимизации и восстановлению малопродуктивных нефтяных скважин. В Актюбинской области с китайской компанией Jinyi Holding Group в пилотном режиме создается особая индустриальная зона, которая будет функционировать в соответствии с международными стандартами. Конкретное содержание обретают наши договоренности в агропромышленном комплексе. В частности, отдельно отмечу якорные проекты компаний Lihua, Fufeng, Dalian Hesheng Holdings по созданию вертикально интегрированного хлопково-текстильного кластера, глубокой переработке кукурузы и зерна. Это хорошая основа для перехода нашего партнерства на новый уровень – от реализации отдельных инвестиционных проектов к формированию полноценных производственных экосистем с совместным выходом на рынки стран Центральной Азии, Евразийского экономического союза, Южного Кавказа и Европы. В этой связи предлагаю запустить казахско-китайскую программу Common History Destiny. Designed and Made in Both China And Kazakhstan. Правительству необходимо совместно с китайскими партнерами сформировать пул перспективных проектов и оперативно приступить к их реализации, – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства обозначил в качестве следующего приоритета сотрудничество в горно-металлургическом комплексе. По его словам, Казахстан располагает значительными запасами урана, меди, золота, угля, критических минералов и редкоземельных металлов.

Особое внимание в речи было уделено цифровизации. Президент подчеркнул, что Казахстан открыт к взаимодействию со всеми ведущими технологическими центрами мира.

– В этом году Казахстан вошел в число учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, тем самым стал участником новой международной платформы технологического взаимодействия. Эта инициатива принадлежит Председателю КНР Си Цзиньпину. Казахстан заинтересован в трансфере технологий, создании совместных инженерных и исследовательских центров. Нами уделяется большое внимание подготовке кадров новой формации. Планируем открыть в нашей столице первую Казахско-китайскую школу искусственного интеллекта. Ярким воплощением нашего плодотворного технологического партнерства становится Alatau City. Этот масштабный проект призван стать мощным полюсом деловой активности между Китаем, Центральной Азией и Европой, – продолжил Глава государства.

Президент обратил внимание на то, что реализация таких инициатив требует соответствующей финансовой архитектуры. Он рассказал участникам форума, что в Казахстане на протяжении многих лет успешно функционирует Международный финансовый центр «Астана».

– Большой потенциал видим в развитии взаимодействия МФЦА с Гонконгом – одним из ведущих финансовых центров мира. В начале сентября этого года фонд «Самрук-Казына» первым среди эмитентов Центральной Азии и стран ШОС вышел на межбанковский рынок Китая, выпустив панда-облигации на сумму свыше 3 млрд юаней (450 миллионов долларов). Казахстан намерен сделать весь инвестиционный цикл максимально коротким, прозрачным и технологичным. Подписание Соглашения о создании казахско-китайского инвестиционного фонда при национальной компании в области привлечения инвестиций (Kazakh Invest) – очередной важный шаг в этом направлении, – считает Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Главы государства, казахско-китайский инвестиционный форум должен стать постоянной площадкой прямого взаимодействия деловых кругов двух стран.

– Предлагаю проводить его ежегодно в сентябре под названием Алматинский инвестиционный диалог «Казахстан – Китай». Сегодня был достигнут ряд конкретных договоренностей. Уверен, эти договоренности пойдут на благо не только Казахстана и Китая, но и устойчивого развития всего евразийского континента, – предложил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает особое значение укреплению вечной дружбы с соседним Китаем и динамичному развитию долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

– Для нашей страны это является одной из важнейших целей внешней политики. Если обратиться к нашей общей истории, китайский народ никогда не причинял никакого вреда нашему народу. На протяжении многих лет два народа сосуществовали в истинной гармонии, сохраняя взаимное уважение и оказывая поддержку. В нынешнее нестабильное и неопределенное время Казахстан и Китай как надежные партнеры должны действовать сообща, плечом к плечу, чтобы противостоять многочисленным вызовам и угрозам. В китайском языке есть такая содержательная пословица: 人心齐，泰山移 «если люди сплотятся, то гору Тайшань сдвинут с места». Уверен, что Казахстан и Китай как два дружественных и соседних государства сообща смогут успешно реализовать любое дело, – подытожил свое выступление Президент.