Телеграммы соболезнования в связи с гибелью казахстанских военнослужащих

На имя Президента Казахстана продолжают поступать телеграммы соболезнования от глав иностранных государств и руководителей международных организаций в связи с гибелью военнослужащих в ходе учений на Каспийском море.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразили глубокие соболезнования Касым-Жомарту Токаеву, родным и близким погибших, а также народу Казахстана.

Глава государства выразил признательность за соболезнования, отметив особую значимость международной поддержки и солидарности.