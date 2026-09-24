Уважаемые соотечественники!

Уважаемые члены Қазақстан Халық Кеңесі!

Поздравляю вас с открытием первой сессии Высшего консультативного органа нашей страны – Қазақстан Халық Кеңесі!

Сегодня очень важный для нашей страны день, который с полным правом можно назвать историческим.

Не сомневаюсь, что Қазақстан Халық Кеңесі, обладающий конституционным статусом уникальный институт, займет особое место в политической системе нашего государства.Сейчас Казахстан переживает период масштабных преобразований.

Во всех сферах жизни нашего общества реализуются глубокие реформы.

Однако нельзя утверждать, что изменения на этом завершаются. Они непременно будут продолжены.

Мы приступили к модернизации системы власти в соответствии с требованиями времени.

Убедительным доказательством этого служит учреждение Халық Кеңесі.

Как вы хорошо знаете, столь важный процесс трансформации начался ровно год назад.

В своем прошлогоднем Послании народу я выступил с инициативой создания однопалатного Парламента.

Данное предложение широко и заинтересованно обсуждалось в обществе. В стране прошли по-настоящему открытые и острые дискуссии.

Со стороны граждан были высказаны тысячи предложений и идей.

По результатам обсуждения были определены контуры глубокой конституционной реформы, самой крупной по своим масштабам за последние 30 лет.

В этом году 15 марта на общенациональном референдуме мы приняли Конституцию – основополагающий документ, который призван определить путь страны к эпохе процветания. Это важное историческое событие вызвало огромный интерес международного сообщества. Ведь в сегодняшней нестабильной ситуации принятие новой Конституции – крайне редкий случай в мировой практике. Авторитетные политики и эксперты единодушно называют этот шаг уникальным политическим событием, высоко оценивая его как яркое проявление решительности и созидательного подхода.

Несомненно, Конституция станет вечным ориентиром нашего народа и незыблемым фундаментом Справедливого, Передового и Чистого Казахстана, ведущим страну к светлому будущему. В результате конституционной реформы мы провели первые выборы в новый законодательный орган – Курултай. По оценкам иностранных экспертов, выборы прошли на высоком уровне. В состав Курултая вошли пять партий, получивших народную поддержку. 28 августа депутаты приступили к своей работе. Сформирован обновленный состав Правительства. Назначен Вице-Президент. Создано новое государственное учреждение – Аппарат Совета Безопасности Республики Казахстан. А сегодня начинает свою деятельность Қазақстан Халық Кеңесі. Уважаемые соотечественники, этот исторический момент навсегда останется в нашей памяти!

Всего за один год нам удалось осуществить судьбоносные преобразования, напрямую влияющие на судьбу народа.

За короткий срок мы качественно реализовали масштабные реформы, изменившие облик всего государства и общества. Сегодня можно с уверенностью сказать: подобная задача под силу только прогрессивной, созидательной и сплоченной нации. Наши граждане не только стали непосредственными свидетелями реформ, они уже ощущают их результаты.

За последние 7 лет валовой внутренний продукт вырос на 29% и достиг 306 миллиардов долларов. Объем золотовалютных резервов и активов Национального фонда превысил 138 миллиардов долларов. За этот период в нашу страну было привлечено более 162 миллиардов долларов инвестиций. Доля малого и среднего бизнеса в экономике превысила 40%.

Ежегодно в Казахстане возводится более 20 млн квадратных метров жилья. Начиная с 2019 года было построено 1342 школы более чем на 1 миллион учащихся. Средняя продолжительность жизни граждан достигла 76 лет. Кроме того, было открыто более 1200 объектов здравоохранения. Было построено и отремонтировано более 35 тысяч километров автомобильных дорог.

Все это – рекордные показатели в истории нашей страны. Благодаря активной работе Казахстан вошел в число 40 самых конкурентоспособных стран мира. Мы и впредь будем упорно трудиться над повышением благосостояния народа.

Нам необходимо углублять международное сотрудничество и увеличивать объем поступающих в страну инвестиций. Как известно, я как Глава государства часто принимаю участие в международных форумах, встречаюсь с лидерами многих стран и инвесторами. В Астане я также провожу мероприятия высокого уровня, веду переговоры с главами государств и руководителями международных организаций.

Стоящая передо мной цель предельно ясна – позиционировать на мировой арене Казахстан как Среднюю державу, популяризировать нашу историю и культуру на международном уровне, отстаивать государственные интересы и продвигать возможности Казахстана. Других помыслов у меня нет. Поэтому можно с уверенностью сказать, что все это – общая цель всего нашего народа.

Уважаемые участники!

Я давно планировал создать специальный институт, на площадке которого можно было бы открыто обсуждать проблемы страны, анализировать предложения и мнения людей и вырабатывать конкретные решения. Предметом моих долгих размышлений стали структура и формат его работы. Я лично предложил Комиссии по конституционной реформе название «Қазақстан Халық Кеңесі», которое отражает общенациональный характер нового института.

Согласно Конституции, единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ. Поэтому присутствие слова «Халық» в названии уникального органа, представляющего интересы общества, весьма логично, обоснованно и закономерно. Кроме того, название «Қазақстан Халық Кеңесі» – это единый и официальный вариант, закрепленный в Конституции, что подчеркивает высокий статус и ответственность нового органа.

Ранее ключевые задачи государственного значения выполняли Ассамблея народа Казахстана, Национальный совет общественного доверия при Президенте, Национальный Курултай и другие консультативно-совещательные органы. Эти институты в полной мере выполнили возложенную на них историческую миссию.

Ассамблея народа Казахстана внесла неоценимый вклад в укрепление единства страны и способствовала тому, чтобы Казахстан получил признание во всем мире как территория мира, взаимного доверия и согласия.

Совет общественного доверия помогал утверждать новую политическую культуру через конструктивный диалог. Члены Национального Курултая углубили содержание общенационального диалога. В рамках этой структуры были выработаны практически значимые инициативы, в рамках реализации которых было принято 26 законов, и еще 10 законопроектов будут рассмотрены в Курултае. Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю признательность всем гражданам, принявшим активное участие в решении вопросов государственного значения и показавшим высокий пример патриотизма.

Тем не менее время не стоит на месте – таков закон жизни. Меняются условия и требования времени. Быть цивилизованной страной – значит идти в ногу со временем и постоянно сохранять конкурентоспособность. Чтобы трансформировать национальное самосознание и консолидировать общество вокруг общих целей, нам необходимо дальше развивать общественный диалог. В этом состоит главная цель создания Қазақстан Халық Кеңесі.

Впервые в истории страны представители различных групп, трудящиеся на благо общества, консолидированы в рамках одной структуры. Это можно назвать реальным, практическим воплощением концепции «Разные мнения – единая нация».

Учреждение Қазақстан Халық Кеңесі свидетельствует о том, что наше общенациональное единство значительно укрепилось и обрело институциональный характер. Таким образом, в Қазақстан Халық Кеңесі будут реализовываться эффективные, глубоко проработанные инициативы, направленные на укрепление единства народа. В этой связи я хотел бы еще раз обратить внимание на конституционный статус Қазақстан Халық Кеңесі. Этот шаг открывает колоссальные возможности.

Однако нужно непременно учесть, что Халық Кеңесі – это не альтернатива Курултаю. Члены Халық Кеңесі не будут заниматься деятельностью, входящей в компетенцию Курултая, и не будут вмешиваться в работу депутатов.

Согласно закону, подобные действия недопустимы. Следовательно, и депутаты Курултая не вправе вмешиваться в деятельность Халық Кеңесі.

Главная задача – обеспечить слаженную и взаимодополняющую работу этих институтов власти. Поэтому комитетам Халық Кеңесі и Курултая предстоит выстроить постоянный диалог и работать в синергии. У нас общие цели и одна Родина. Поэтому мы все должны сплотить усилия и усердно трудиться во благо народа Казахстана. При разработке законопроектов необходимо в полной мере учитывать мнения, чаяния и пожелания народа. Тесная координация двух структур непременно откроет для этого все необходимые возможности.

В состав Қазақстан Халық Кеңесі вошли представители этнокультурных объединений, региональных маслихатов и общественных советов, а также общественных организаций. Таким образом, формируется новая масштабная и единая система взаимоотношений между государством и обществом.

Как известно, уже давно ведутся дискуссии по вопросам национальной идеологии. Есть все основания утверждать, что вступивший в силу 1 июля Основной закон поставил окончательную точку в этом вопросе.

Конституция стала подлинным зеркалом истории нашей страны – ее прошлого, настоящего и будущего. Преамбула Основного закона четко гласит, что мы придаем большое значение укреплению государственности на исконно казахской земле и сохранению преемственности тысячелетней истории Великой степи. Это предполагает глубокое уважение к нашему историческому прошлому и неукоснительное следование заветам предков.

Кроме того, Основной закон определяет соблюдение прав и свобод человека и гражданина, обеспечение верховенства закона и порядка, укрепление общенационального единства, повышение благосостояния народа, развитие образования, науки и инноваций как незыблемые задачи государства.

Этот выбор мы сделали вместе, руководствуясь исключительной ответственностью за судьбу будущих поколений. Принятая Конституция позволила заложить прочный фундамент Справедливого, Прогрессивного и Сильного Казахстана, будущее которого видится светлым, а перспективы развития – ясными.

Знание и соблюдение Конституции гражданами напрямую способствуют укреплению ее авторитета. Убежден, что Конституция должна стать настольной книгой для каждого гражданина.

Сплотившись воедино, мы все должны воплощать в жизнь принципы и ценности, закрепленные в ней. Однако при этом следует избегать формализма и популизма, иначе мы рискуем лишиться доверия граждан. Если мы продолжим топтаться на месте и погрязнем в бюрократии, никакого прогресса не будет. Только искренняя вовлеченность и чистые намерения позволят нам добиться реальных результатов.

Перед нами стоят высокие цели и конкретные планы. Для их успешной реализации необходимо укреплять наше единство и трудиться усердно, с полной самоотдачей. Работа по разъяснению гражданам и популяризации содержания Конституции – это очень ответственная задача, требующая осмысленного подхода.

К этой политически важной деятельности необходимо привлекать граждан, обладающих глубокими познаниями и опытом, прежде всего, юристов, ученых, педагогов, волонтеров, предпринимателей, ветеранов и государственных деятелей.

Задача Администрации Президента – сформировать всеобъемлющую и систематическую платформу для ее реализации. Контроль над реализацией данной задачи возлагается на Вице-Президента Ерлана Тынымбайулы Карина. Он будет отчитываться непосредственно перед Президентом о ходе работы раз в две недели.

Теперь хотел бы остановиться на ряде задач, стоящих перед нами.

Первое. Укрепление единства народа Казахстана. Это вопрос исключительной важности. Поэтому Қазақстан Халық Кеңесі должен сохранить преемственность, традиции и лучшие практики Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая. При этом следует вывести всю работу на качественно новый политический и организационный уровень. Знаю, что у этнокультурных объединений возникли вопросы и даже переживания по поводу последствий для них принятых решений и происходящих реформ.

АНК, действительно, завершила свою работу, но это не означает, что созданная ею полезная институциональная инфраструктура окажется невостребованной. Хочу заверить вас: уникальный опыт АНК актуален, он ни в коем случае не канет в лету, будет использован в работе Халық Кеңесі.

В условиях глобальной нестабильности, турбулентности и острого дефицита взаимного доверия крупных государств прошедшая испытание временем модель межэтнического согласия и общенационального единства в Казахстане будет и впредь служить прочной основой поступательного, устойчивого развития страны.

Мы будем всячески поддерживать этнокультурные центры, театры, средства массовой информации. Это конституционная обязанность государства.

На мой взгляд, критически важное значение приобретает бережное отношение к нашему общему культурному наследию. Такое наследие не должно иметь государственных границ. В Семее началась капитальная реконструкция литературно-мемориального музея Федора Достоевского. Эта работа будет полностью осуществлена за счет спонсорских средств.

В дальнейшем мы должны привести в порядок другие исторические памятники и музеи страны. Полагаю, состоятельные граждане Казахстана примут активное участие в этом благородном деле.

Считаю необходимым поддержать институт медиации в качестве универсального и действенного механизма предупреждения конфликтов, укрепления общественной стабильности и безопасности.

Предстоит придать новый импульс работе молодежных и спортивных организаций, волонтерской сети, деятельности благотворительных фондов, советам матерей и аксакалов.

Во время беспрецедентных в нашей истории разрушительных паводков представители этнокультурных объединений оказали пострадавшим регионам огромную помощь – они участвовали в восстановительных работах и поддерживали попавших в беду людей.

Государство ценит этот искренний, идущий от всего сердца труд, а народ нашей страны его не забудет. Считаю, что этот пример народного единства, деятельного патриотизма должен найти свое отражение в видео- и фотодокументах в назидание будущим поколениям. И таких историй героизма и сострадания в нашей стране немало. Поэтому историческая роль АНК в обновленной политической системе ни в коем случае не принижается, а, напротив, даже усиливается.

Этнокультурные объединения широко представлены в Қазақстан Халық Кеңесі, получившем высокий конституционный статус. Если ранее по парламентской квоте в Сенат входило 5 членов АНК, то теперь в составе Халық Кеңесі – 42 представителя этнокультурных объединений. Это говорит о многом. Это треть всего состава, что является убедительным подтверждением важности миссии АНК для устойчивого и успешного развития нашей страны.

Сейчас основная задача – настроиться на продуктивную деятельность. Прежде всего, следует обеспечить долгосрочную преемственность в подходах к укреплению межэтнического и межконфессионального согласия.

Халық Кеңесі мог бы стать центром разработки новой Концепции единства и согласия. Другими словами, Халық Кеңесі предстоит заняться консолидацией этнокультурных объединений и других общественных организаций, работающих в этой сфере.

На региональном уровне продолжит свою работу сеть «Қоғамдық келісім» на базе домов дружбы. Этнокультурные объединения будут представлены в местных общественных советах, смогут участвовать в работе постоянных комитетов, отраслевых комиссий и консультативно-совещательных органов Қазақстан Халық Кеңесі.

Однако новые возможности – это и новая, особая ответственность. Вопросов, требующих правильных решений, немало.

Неоднократно говорил: государственный язык – важнейший фактор общенациональной консолидации и укрепления государственности. То, что высказывалось в качестве прогноза, сейчас становится реальностью. Казахский язык без какого-либо административного и тем более политического принуждения обретает популярность, прежде всего, среди молодежи. И вы это знаете, и вы это видите.

Он востребован как государственный язык и как символ национальной культуры и идентичности. Незнание даже основ казахского языка стало признаком отсутствия общей образованности и культуры. И все это – результат нашей совместной работы на основе толерантности и убеждения, а не принуждения.

Но это не означает отказа от других языков и не дает права на их притеснение. Как вам известно, дискриминация по языковому, этническому, конфессиональному или иному признаку запрещена самой Конституцией. Несмотря на это, профессиональные провокаторы порой разжигают в социальных сетях и в реальных условиях целые костры межэтнической розни. Следует понимать: они пытаются добиться только одной цели – ослабить наше общество, подорвать Суверенитет Казахстана, лишить наш народ единства и, следовательно, возможности жить в мире и благополучии. Они, по сути, покушаются на счастливое будущее наших детей и внуков. Поэтому правоохранительные органы и все общество должны проявлять принципиальность, твердость и действовать согласно конституционному принципу «Закон и Порядок».

Язык – это «божий промысел», вести борьбу против того или иного языка – значит пытаться воевать против Всевышнего и всего, что ниспослано Им. Большей глупости трудно себе представить. Поэтому язык (любой из языков) должен стать определяющим фактором единства и прогресса. Сейчас молодые граждане разных национальностей активно стали популяризировать казахский язык и культуру. Что можно сказать о них? Это действительно духовно богатые, щедро одаренные талантами люди. Они – настоящие послы дружбы, заслуживающие самого высокого общественного признания и поддержки. И государство не останется в долгу перед ними, потому что на таких гражданах зиждется стабильность нашего общества, авторитет государства как цивилизованного, успешного участника мировых процессов.

Несколько лет назад по моему поручению был учрежден специальный орден «Ел бірлігі». Это особая награда, которая вручается за плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия.

Считаю логичным и справедливым, чтобы именно Қазақстан Халық Кеңесі в силу своего конституционного статуса и широкого народного представительства предлагал кандидатуры, достойные этой высокой награды.

Мы много говорим об ауле. На каждой встрече мы напоминаем, что аул – золотая колыбель нашего народа. И это действительно так. Это уже аксиома, которую не нужно повторять. Как известно, во всем мире сохраняется тенденция к урбанизации. В наши дни город стал главным центром притяжения, в котором сосредоточены все блага для качественной жизни. Да и сегодня мы собрались в городе. Именно поэтому нашим безусловным приоритетом становится развитие и продвижение городской культуры. В этом контексте нам необходимо идти в ногу с глобальными трендами.

Некоторые писатели делят молодежь на две группы. Первая – это «асфальтные», или «шала» казахи, живущие в городе. Вторая – это истинные казахи – жители аулов. Это в корне неправильная позиция. Сегодня молодые люди, проживающие в городах, получают качественное образование на родном языке в казахских школах. Нам нужно раз и навсегда прекратить раскалывать общество. Никто не имеет права делать это. С учетом этого я недавно дал поручение министерству культуры и информации организовать литературные конкурсы среди писателей на подготовку произведений, посвященных городской тематике. Это нужно нашему народу, в первую очередь, молодежи.

Издревле Великая степь черпала жизненную энергию, выполняя роль уникального сосредоточия цивилизаций, развивалась в духе открытости, взаимопонимания, уважения ко всем традициям, религиям и культурам. Буквально впитывая в себя все лучшее, что тогда создавалось в мире, наши предки превратили Великий шелковый путь в пространство диалога цивилизаций и интенсивного обмена новыми знаниями, прогрессивными ценностями и передовыми для своего времени технологиями. В тесном взаимодействии с Востоком и Западом сформировалась особая ментальность нашего народа. Наша новейшая история – яркий тому пример. Этнокультурные объединения стали истинными «караванами дружбы». И они продолжат свой путь к достижению самых благородных целей. Наша задача – укреплять дух единства, чтобы передавать эстафету подлинной дружбы и толерантности последующим поколениям.

Второе. Еще одной важной задачей Халық Кеңесі является налаживание тесного взаимодействия с регионами и защита их интересов. Как известно, треть этого органа составляют представители регионов. Среди них депутаты маслихатов и члены общественных советов. Это означает, что местные проблемы можно будет поднимать на республиканском уровне.

В обществе может возникнуть, можно сказать, уже задается вопрос: «Будут ли регионы услышаны после прекращения работы Сената?» Но повода для беспокойства нет. Теперь интересы регионов будут доводиться до центральных государственных органов Курултаем и Халық Кеңесі.

В каждом селе, районе и области есть достойные граждане, заслуженно пользующиеся высоким доверием и уважением народа. Уверен, что Халық Кеңесі выступит площадкой для таких авторитетных личностей, открывая возможности для реализации их потенциала на благо всей страны.

Маслихаты будут работать в тесной координации с Парламентом. Они обеспечат постоянную обратную связь между регионами и центром и будут вырабатывать предложения по совершенствованию законодательства. Стоит отметить, что ранее общественные советы не обладали подобным опытом работы и коммуникаций. Поэтому именно через Халық Кеңесі мы впервые начинаем выстраивать подобную деятельность.

При обсуждении общенациональных вопросов необходимо в полной мере использовать возможности общественных советов. В этой связи необходимо усовершенствовать законодательство об общественных советах. Халық Кеңесі призван наладить системное взаимодействие с общественными советами и выработать комплекс мер по их всесторонней поддержке.

Поручаю Правительству совместно с Халық Кеңесі сформировать механизмы наращивания профессионального потенциала данных институтов.

Еще одним важным вопросом является осуществление общественного контроля. Это одно из главных направлений деятельности Халық Кеңесі. При этом сегодня в стране отсутствует единая и конкретная процедура или унифицированная система проведения общественного надзора. Единые критерии оценки этой работы не разработаны. Халық Кеңесі следует принять активное участие в систематизации и упорядочении сферы общественного контроля. К этой работе необходимо шире привлекать независимых экспертов и квалифицированных специалистов.

Государство уделяет особое внимание развитию регионов. Это одна из его ключевых задач. В последние годы в этом направлении проведена масштабная работа. Во всех регионах страны активно строятся жилые дома, социальные объекты и дороги. Казахстан постепенно превращается в большую строительную площадку. Все вы это видите и знаете. Самое главное – обеспечить высокое качество и своевременное завершение всех строительных работ. Вместе с тем качество некоторых новостроек не выдерживает критики и даже становится предметом общественной критики. Подобная халатность при выполнении работ может привести и к трагическим последствиям.

Ситуация в дорожной отрасли также оставляет желать лучшего. К примеру, прошло не так много времени с момента открытия автомагистрали Талдыкорган – Усть-Каменогорск, однако дорожное покрытие уже начало разрушаться. Поэтому необходимо пересмотреть систему оценки качества дорожного строительства. Следует обеспечить строгий контроль за строительными работами на всех этапах – от начала до полного завершения. Необходимо усилить работу учреждения «Национальный центр качества дорожных активов». В целом, этой сфере необходима глубокая реформа. Следует также усилить общественный контроль.

В рамках масштабной модернизации инфраструктуры будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест.По прогнозам, до 2035 года стране потребуется 2,9 миллиона специалистов, из них 1,8 миллиона – по рабочим профессиям. Наибольший дефицит кадров ожидается в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и сфере IT. В настоящее время в 763 колледжах страны насчитывается свыше 500 тысяч студентов, пристальное внимание уделяется ранней профориентации и дуальному обучению. Для тех, кто обладает нужными навыками, но не имеет профильного диплома, действуют 22 центра признания профессиональных квалификаций, где можно официально подтвердить свои компетенции.

Особо отмечу проект Joltap, реализуемый в Астане. Это модель краткосрочного обучения при прямом участии бизнеса по рабочим и цифровым профессиям – от швеи и сварщика до веб-разработчика и дизайнера. За три года обучение прошли более 22 тысяч человек, 60 процентов трудоустроены, около 2 тысяч открыли собственное дело. Этот успешный опыт нужно масштабировать на все регионы.

Наша общая задача – создать условия, при которых каждый гражданин сможет найти свое место в жизни, обеспечивать честным трудом семью и приносить пользу Родине.

Изменение облика нашей страны, формирование чистой и благоустроенной среды – наша общая задача. В народе говорят: «Где согласие – там и благополучие».Наши граждане должны заботиться о населенных пунктах, в которых они живут. Каждый должен активно участвовать в благоустройстве своего дома, села и города.

Некоторые предприниматели вносят значительный вклад в развитие и процветание целых сел. В нашей стране есть немало таких замечательных примеров. Для нас важна любая инициатива, направленная на развитие населенных пунктов и повышение качества жизни проживающих в них граждан. Члены Халық Кеңесі также не должны оставаться в стороне от дел, приносящих пользу регионам.

Нельзя возлагать эту работу исключительно на государство. Наши граждане также должны ответственно относиться к этой задаче, проявлять активность, настойчивость и заботу о своей стране. Мы должны укреплять наше единство и сплоченно трудиться во благо народа.

Если государственные учреждения, представительные органы и гражданское общество будут действовать сообща, то и села, и города, а значит, и вся страна будут развиваться и процветать. Содержать в чистоте города, улицы и парки, формировать новый облик нашей страны – значит менять образ жизни всего нашего общества, стремиться к тому, чтобы государство вошло в число наиболее развитых и цивилизованных стран мира. Это важнейшая задача, дело чести всей нации.

Третье. Развитие институтов гражданского общества.

Важная составляющая модернизации страны – создание инструментов прямого участия граждан в управлении государством. Именно поэтому одна треть состава Қазақстан Халық Кеңесі сформирована из общественных объединений и других некоммерческих организаций.

Это новый этап трансформации, он требует объективного анализа пройденного пути и разработки новых подходов к решению сложных задач грядущего будущего.

Стране нужны не популисты и карьеристы, а признанные лидеры профессиональных сообществ, компетентные эксперты в различных областях.

Надо признать, многое уже сделано: так называемый «третий сектор» получил мощный импульс к развитию, в основном сформированы механизмы общественного контроля и начали работать каналы обратной связи.

Но реформы не прощают застоя. Это мы хорошо усвоили из недавнего прошлого. Даже кратковременные остановки в реформах чреваты губительными потрясениями и фатальной дестабилизацией.

Мне сообщили, что ряд республиканских общественных объединений существует на бумаге и имеет лишь громкие вывески, а по факту представляет собой конторы «Рога и копыта». Ясно, что такие структуры создавались не для защиты интересов граждан, а в лучшем случае – в карьеристских целях.

Дело доходило до мошеннических схем. Это недопустимо, поэтому подобные факты передаются в ведение правоохранительных органов. Нужно поставить заслон «сервисным» организациям, создаваемым исключительно под освоение государственного заказа. В целом, Халық Кеңесі должен стать ядром общественной консолидации.

В стране действует множество консультативно-совещательных органов, но их работа зачастую разрозненна, а функции дублируются. Халық Кеңесі предстоит обеспечить их координацию, свести воедино экспертный потенциал, систематизировать все поступающие предложения.

Но главная задача «третьего сектора» – это укоренение, утверждение в обществе принципов Закона и Порядка, Чистоты и Природолюбия. Значение этой работы трудно переоценить. Вы хорошо понимаете смысл и предназначение данных государственных и общественных принципов.

К сожалению, мы все еще сталкиваемся с фактами бескультурья, осознанного загрязнения природы и общественных пространств. Полагаю, будет правильным ужесточить наказание за подобного рода антиобщественные, антигосударственные деяния, по-другому нельзя.

«Таза Қазақстан» – это философия ответственного отношения человека к окружающей среде, показатель гражданской зрелости, важный критерий цивилизованности государства.

Отрадно, что многие наши города и села становятся примером высокой экологической культуры и общественного порядка. Теперь необходимо принять меры, чтобы наряду с нашими традиционными преимуществами – гостеприимством и безопасностью, Чистота во всем ее многообразии стала «национальным брендом» нашей страны. Считаю, что национальный «бренд» нашей страны – это чистота, культура, цивилизованность.

Приезжающие в нашу страну гости уже отмечают высокое качество городской среды, и это повышает туристическую и инвестиционную привлекательность Казахстана. Но нужно масштабировать эти положительные результаты. Важно наполнить инициативу «Таза Қазақстан» качественно новым содержанием, свежими идеями и креативными проектами.

В целом, вопросы чистоты и порядка всегда должны находиться в центре внимания. Совершенно очевидно, что без этого не может быть ни развития, ни процветания. Посредством общенационального движения «Таза Қазақстан» мы меняем отношение всего нашего народа к этим вопросам. Нельзя допускать безразличного, беспечного отношения, проявлений жестокости к природе.

Человек и природа – единое целое. Мы должны бережно относиться к окружающей среде, заботиться о ней.

Еще раз хочу подчеркнуть: в архитектурном облике и благоустройстве наших городов отражаются культура нашего народа, его достоинство и ценности. Чистота и привлекательность страны прежде всего влияют на настроение и социальное благополучие наших граждан. Вместе с тем это важный фактор, способствующий экономическому росту. Поэтому массовое озеленение, поддержание чистоты, соблюдение Закона и Порядка – это задачи государственного значения. Мы должны активно заниматься этой работой не ради сиюминутных результатов, а во имя светлого будущего следующих поколений.

Вы, наверное, уже обратили внимание на мою «зацикленность» на вопросах чистоты, порядка, природолюбия. Но в этом деле действительно останавливаться и расслабляться нельзя ни при каких обстоятельствах. Самой историей доказано, что отдельные индивидуумы и даже народы не могут воспитать самих себя. Это под силу только семье, школе, обществу, и, в конечном счете, государству, прежде всего, путем приобщения к культурным и духовным ценностям.

Мы меняем к лучшему не только облик городов и всей страны, но, что гораздо важнее, мы меняем к лучшему менталитет нации. От безразличия, равнодушия и даже агрессии мы постепенно переходим к чистоте, ответственности, бережному отношению к природе. Что плохого в этом? Это признак цивилизованности государства и всего народа, всей нации. Это положительно отразится на общественном настроении большинства граждан, причем одновременно нескольких поколений, и будет способствовать улучшению социального самочувствия и, в конечном счете, станет фактором ускорения экономического роста.

Сила «Таза Қазақстан» – в способности объединить общество вокруг положительной, созидательной повестки на годы вперед. Там, где чисто и светло, где человек ведет себя вежливо и пристойно, там есть культура, есть желание работать и достигать успехов. Там, где царит антисанитария и бесхозяйственность, возникают апатия и правовой нигилизм, и, что самое страшное, люди привыкают жить в такой обстановке. Мы знаем некоторые страны, где все это происходит. Ни в коем случае этого нельзя допустить. Это известный в мировой урбанистике эффект «разбитых окон».

Поэтому концепция «Таза Қазақстан» и принцип «Закон и Порядок» – это две части одного целого. Невозможно требовать соблюдения закона в условиях хаоса и беспорядка. Вложения в благоустройство – это прямые инвестиции в человека.

Ухоженная городская среда, как строгий педагог, задает высокие стандарты поведения и воспитывает без нотаций и излишнего морализаторства. Чистота формирует у граждан чувство достоинства и уверенность в завтрашнем дне. Все взаимосвязано: чистота и порядок на улицах порождают созидательные установки и социальный оптимизм в обществе, которые в конечном итоге приводят к росту благосостояния страны.

Мы должны создать условия для окончательного перехода от социального патернализма к ответственному партнерству. Трансформация страны начинается с малого: с процветающего, опрятного аула, где жители выбрали толкового, активного, прогрессивного акима. Трансформация страны начинается и с дружного ОСИ (Объединения собственников имущества), самостоятельно управляющего своим домом. Эта трансформация начинается с волонтерских и благотворительных инициатив, меняющих жизнь граждан к лучшему.

Особое внимание следует уделить подрастающему поколению. И это тоже задача Халық Кеңесі. Школьники и студенты во внеучебное время должны быть вовлечены в созидательную деятельность: заниматься спортом, осваивать новые сферы полезных знаний, читать книги, и, в целом, вести здоровый образ жизни.

Для этого нужно максимально задействовать уже существующую инфраструктуру – библиотеки, музеи, школы, дома дружбы, парки, а также создавать новые общественные пространства. Что касается создания новых общественных пространств, государство будет заниматься этим, привлекая спонсорские средства, в том числе наших состоятельных граждан. Это, я считаю, обязанность государства, моя обязанность как Главы государства и обязанность Халық Кеңесі. Причем вся эта работа касается не только крупных городов – акцент нужно сместить и в сторону малых городов, районных центров и сельских территорий. Качество общественной среды не должно зависеть от места жительства человека. Правительству совместно с акиматами и заинтересованными государственными органами предстоит подготовить конкретные предложения по этому вопросу.

Қазақстан Халық Кеңесі следует обсудить такую важную проблему, как практическое применение механизма государственно-частного партнерства. Потребуются изменения и в законодательство об эндаумент-фондах, чтобы открыть возможности долгосрочного финансирования проектов в сфере культуры и креативных индустрий.

Другими словами, мы должны создать все условия для широкого участия граждан в общественной жизни страны, ведь большие перемены складываются из сотен тысяч малых дел. Это мы хорошо знаем из текущей жизни. Именно так рождается новое качество нации и человеческого капитала.

Уважаемые соотечественники!

Уважаемые участники заседания!

Сегодня наша страна вступила в историческую, судьбоносную эпоху. Очевидно, что масштабный процесс преобразований не ограничится модернизацией ветвей власти. Мы будем последовательно и непрерывно продолжать комплексную работу по построению Справедливого, Передового, Чистого и Сильного Казахстана. Нам предстоит успешно реализовать реформы и создать прочную основу для устойчивого роста и процветания страны. Для этого следует трансформировать общественное сознание. Иными словами, в основе сознания нашего народа необходимо укоренить такие качества, как образованность, аккуратность, ответственность и трудолюбие. Ведь соблюдение закона, забота о своей стране, бережное отношение к природе, поддержание чистоты – все это важные ценности, присущие прогрессивной нации. Главная цель инициатив «Адал азамат», «Таза Қазақстан», «Закон и Порядок» заключается именно в том, чтобы окончательно утвердить эти ценности в нашем обществе.

Еще одна важная задача – формирование национального самосознания и возрождение исторической памяти. В этом направлении проводится большая работа. Я и ранее высказывал свои мысли по этой актуальной теме. Мы уделяем особое внимание расширению пространства нашей национальной культуры и популяризации наследия выдающихся личностей, оставивших неизгладимый след в духовной жизни народа. Мы системно изучаем историю Великой степи и эпохи Золотой Орды, восстанавливаем целостную летопись нашего народа.

В этом году, после 22-летнего перерыва, несколько сакральных объектов Казахстана были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены уникальные исторические памятники, находящиеся в Мангистауской области. Считаю, что это наше большое достижение. Следующим шагом стало включение в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО двух уникальных памятников – Жаркентской мечети и Вознесенского кафедрального собора. Эти жемчужины архитектуры – яркое и убедительное свидетельство культурного многообразия Казахстана, нашей традиции бережного, уважительного отношения к истории и духовному наследию всех этносов, проживающих на нашей земле.

Вместе с тем хотел бы остановиться еще на одном важном вопросе. Правильное понимание истории – один из важнейших навыков. Обида на прошлое равносильна тому, чтобы лишить будущего. Какое будущее может ждать человека или целый народ, которые постоянно ищут виноватых вокруг себя и пытаются найти оправдание своим неудачам? Необходимо избегать подобных отживших привычек.

В повседневной жизни также следует не предаваться унынию, а сохранять бодрость духа и уверенность в себе. Нужно уберечь подрастающее поколение от малодушия, склонности во всем искать виноватых и излишней тревожности. Они должны гордиться историей своего народа и с уверенностью смотреть в будущее нашей страны.

У великого казахского писателя Мухтара Ауэзова есть замечательные слова: «Хочешь построить сильное государство – начни с воспитания детей». Воспитание подрастающего поколения – залог будущего страны.

Именно поэтому сегодня мы реализуем единую программу воспитания «Адал азамат».

К этой работе нельзя относиться формально – ее необходимо проводить качественно и ответственно.

На долю казахского народа выпало немало тяжких испытаний, но они не сломили силу его духа, стойкость, мужество и волю к жизни. Мы должны, сохраняя традиции предков, нашу веру, родной язык и самобытность, стремиться к новаторству и созиданию.

Следует решительно пресекать чуждые веяния, бросающие тень на весь наш народ, а также отжившие представления, которые не несут ничего, кроме мрака и невежества.

Нам необходимо сплотиться как нации и сформировать в обществе новую этику.

Уверен, что вы – члены Қазақстан Халық Кеңесі – внесете весомый вклад в выполнение этой исключительно важной задачи.

Қазақстан Халық Кеңесі – совершенно новый, не имеющий аналогов инновационный институт. Эта структура, ставшая ярким символом Справедливого Казахстана, имеет особый статус и призвана идти своим, особым путем. Поэтому на первых членов совета возлагается огромная ответственность. Успешная работа этого авторитетного органа будет во многом зависеть от вашей целеустремленной и самоотверженной работы. Вы будете стоять у истоков добрых начинаний, направленных на укрепление доверия общества к государству и упрочение единства нашей страны. Безусловно, начинать новый путь непросто. Но, с другой стороны, это большая честь и хорошая возможность.

Устанавливая тесную связь с народом и выдвигая созидательные инициативы, вы сможете оказывать влияние на систему государственного управления и даже на судьбу страны. Самое главное – интересы нации должны стоять превыше всего.

В этой связи хочу обратить особое внимание еще на один вопрос. Деятельность Халық Кеңесі не должна превращаться в формальную работу и сводиться к бумажной волоките. Вы всегда должны находиться в прямом контакте с народом. Не следует бояться трудностей, необходимо смело поднимать сложные и злободневные вопросы. Важно глубоко изучать проблемы, которые волнуют людей, и находиться в центре общественный дискуссий. Именно посредством такого открытого диалога реализуется концепция «Слышащего государства».

Другого пути укрепления общественного доверия, а значит, и национальной идентичности, нет. Поэтому к каждому вопросу необходимо подходить основательно и продуманно. Как говорится, «пока недостатки не исправишь, порядка не наведешь». Самое главное: любая критика должна быть объективной и конструктивной. Поднимая проблему, необходимо одновременно предлагать и пути ее решения.

Каждый член совета обязан неукоснительно соблюдать элементарные нормы этики. Представители Халық Кеңесі должны демонстрировать высокий уровень политической культуры и служить достойным примером.

Уважаемые участники заседания!

В начале своего выступления я отметил, что в стране происходит масштабная трансформация всей системы государственного управления в соответствии с требованиями времени. Нам необходимо продолжить эту работу. Заключительным этапом преобразований станут выборы в маслихаты всех уровней. Действующие депутаты местных представительных органов сохраняют свои полномочия до их прекращения по основаниям, предусмотренным Конституцией и законами. Подавляющее большинство депутатов маслихатов было избрано от партии «Amanat». В настоящее время она прекратила свою деятельность, поскольку присоединилась к партии «Әділет». Юридические процедуры будут завершены в скором времени, и с этого момента встанет вопрос о легитимности большей части депутатского корпуса маслихатов.

Однако важно, чтобы маслихаты могли в полной мере выполнять свои функции представления интересов граждан на местах, утверждения бюджетов и контроля за развитием регионов. Одним словом, они должны активно заниматься обеспечением благополучия на местах. Необходимо, чтобы представительные органы осуществляли свою деятельность согласно закону.

Поэтому в ближайшее время проведу консультации с Премьер-Министром и Председателем Курултая о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней, по итогам которых подпишу соответствующий указ. После чего Центральной избирательной комиссии нужно будет определиться с датой предстоящих выборов. Этот шаг откроет путь к формированию квалифицированного и профессионального корпуса маслихатов и придаст новый импульс их работе. Уверен, что и вы внесете значительный вклад в проведение этих выборов на высоком и качественном уровне.

В первый состав Қазақстан Халық Кеңесі вошли профессиональные, патриотичные, пользующиеся высоким авторитетом в обществе достойные граждане. Сегодня мы определили основные цели и задачи, стоящие перед нами. Наше общество возлагает на вас большие надежды. Уверен, что вы глубоко осознаете значение и важность возложенной на вас исторической миссии и будете самоотверженно служить интересам государства.

Желаю всем вам успехов! Пусть наша священная Родина – Казахстан – процветает и развивается!