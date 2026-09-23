Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі.

Обращаясь к участникам заседания, Глава государства предложил на пост Председателя Халық Кеңесі кандидатуру Ерлана Кошанова.

– Это авторитетная должность, имеющая конституционный статус. Поэтому считаю, что занять ее должен хорошо известный обществу человек, способный обеспечить эффективный диалог между гражданами и властью. Учитывая изложенное выше, предлагаю на этот пост кандидатуру Ерлана Жакановича Кошанова. Вы хорошо его знаете – это человек с высоким чувством ответственности, настоящий профессионал, обладающий богатым жизненным опытом. За его плечами много лет безупречной государственной службы. Будучи Председателем Мажилиса, он активно участвовал в реализации масштабных реформ. Уверен, на посту Председателя Халық Кеңесі он будет плодотворно работать и внесет значительный вклад в укрепление общественного согласия. Рассчитываю, что вы внимательно изучите и поддержите кандидатуру Ерлана Жакановича Кошанова, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что членами нового консультативного органа стали высококвалифицированные специалисты, граждане, пользующиеся высоким доверием и известные своей патриотичной позицией.

– В их числе – известные личности, государственные и общественные деятели, предприниматели и активисты. Как я отмечал на первом заседании Курултая, масштабные преобразования открыли дорогу в государственное управление созидательным и новаторски мыслящим гражданам. Честно служить интересам страны – это высокая честь и священный долг. На каждого члена Халық Кеңесі возлагается особая ответственность. Уверен, что вы будете неустанно трудиться на благо Родины и внесете существенный вклад в укрепление нашей государственности. Искренне верю, что своей активной позицией вы будете способствовать укреплению единства и согласия в обществе, – подчеркнул Глава государства.

По итогам голосования Ерлан Кошанов избран на пост Председателя Қазақстан Халық Кеңесі.

Президент более подробно остановится на задачах, стоящих перед Қазақстан Халық Кеңесі, на завтрашнем заседании первой сессии.