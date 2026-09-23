Глава государства провел совещание с Аппаратом Совета Безопасности

Президент, Председатель Совета Безопасности Касым-Жомарт Токаев провел первое совещание с Аппаратом Совета Безопасности после его формирования в качестве самостоятельного государственного органа.

Глава государства отметил, что новый статус Аппарата следует рассматривать в контексте реформы государственных институтов. В условиях стремительных изменений в мире Совет Безопасности должен стать центром принятия точных и выверенных решений по ключевым вопросам.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на изменение характера современных угроз. Акцент сделан на кибербезопасности, применении искусственного интеллекта.

Председатель Совета Безопасности особо акцентировал внимание на вопросах информационной, технологической, продовольственной, водной и энергетической безопасности, которые в ближайшее время приобретут особую актуальность.

Президент обозначил приоритеты в указанных сферах. Ключевым ориентиром назван принцип «Закон и Порядок».

По итогам совещания перед Аппаратом поставлен ряд конкретных задач. Главным критерием эффективности работы Совета Безопасности должна стать надежная защита национальных интересов, суверенитета и стабильности Казахстана.