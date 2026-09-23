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Указами Главы государства:

Абильдинов Бакыт Урустемович назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Дильдаев Рахимжан Мырзаханович назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан;

Исенов Амангельды Сагандекович назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан;

Жаксылыков Габиден Хасенович назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан;

Мелдебеков Руслан Каскирбекович назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан;

Нуржанов Нурлан Амангелдиевич назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан;

Тенгебаев Ардак Мырзабаевич назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан;

Энгель Юлия Федоровна назначена членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.