Указами Главы государства:
Абильдинов Бакыт Урустемович назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
Дильдаев Рахимжан Мырзаханович назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан;
Исенов Амангельды Сагандекович назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан;
Жаксылыков Габиден Хасенович назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан;
Мелдебеков Руслан Каскирбекович назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан;
Нуржанов Нурлан Амангелдиевич назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан;
Тенгебаев Ардак Мырзабаевич назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан;
Энгель Юлия Федоровна назначена членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.