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Указами Главы государства:

Абдолла Сакен назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан;

Жакаева Лейла Султановна назначена судьей Конституционного Суда Республики Казахстан;

Жакипбаев Кайрат Тулегенович назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан;

Жатканбаева Айжан Ержановна назначена судьей Конституционного Суда Республики Казахстан;

Кыдырбаева Айгуль Куанышбаевна назначена судьей Конституционного Суда Республики Казахстан;

Мусин Канат Сергеевич назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан;

Нурмуханов Бакыт Маратович назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан;

Скрябин Сергей Васильевич назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан;

Тукиев Аслан Султанович назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан;

Ударцев Сергей Федорович назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан.