Указами Главы государства:
Абдолла Сакен назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан;
Жакаева Лейла Султановна назначена судьей Конституционного Суда Республики Казахстан;
Жакипбаев Кайрат Тулегенович назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан;
Жатканбаева Айжан Ержановна назначена судьей Конституционного Суда Республики Казахстан;
Кыдырбаева Айгуль Куанышбаевна назначена судьей Конституционного Суда Республики Казахстан;
Мусин Канат Сергеевич назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан;
Нурмуханов Бакыт Маратович назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан;
Скрябин Сергей Васильевич назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан;
Тукиев Аслан Султанович назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан;
Ударцев Сергей Федорович назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан.