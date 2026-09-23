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Указами Главы государства:

Айманакумов Азамат Максотович назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

Бортник Михаил Михайлович назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

Ерман Мухтар Тилдабекулы назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

Жанабилова Асель Булатказыевна назначена членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

Суйндык Ляззат Кенескызы назначена членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

Утемисов Шавхат Анесович назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.