Указами Главы государства:
Айманакумов Азамат Максотович назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
Бортник Михаил Михайлович назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
Ерман Мухтар Тилдабекулы назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
Жанабилова Асель Булатказыевна назначена членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
Суйндык Ляззат Кенескызы назначена членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
Утемисов Шавхат Анесович назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.