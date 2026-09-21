Глава государства поздравил руководство Армении с Днем Независимости

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы Президенту Ваагну Хачатуряну и Премьер-министру Николу Пашиняну по случаю 35-летия Независимости Республики Армения.

Глава государства отметил историческое значение этого юбилея, символизирующего национальное единство и созидательный дух армянского народа, а также высокий авторитет страны на международной арене.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в дальнейшем укреплении межгосударственного взаимодействия и стратегического партнерства.

– Отмечаю успешное развитие казахско-армянского сотрудничества, которое совместными усилиями наполняется практическим содержанием, что в полной мере отвечает духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами. Подтверждаю твердый настрой Казахстана на укрепление многогранных межгосударственных связей, – говорится в телеграммах.

Президент Казахстана пожелал руководству Армении новых успехов в государственной деятельности, а дружественному армянскому народу – благополучия и процветания.