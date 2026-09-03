Касым-Жомарт Токаев и Тхонглун Сисулит провели переговоры в расширенном составе

Президенты Казахстана и Лаоса в ходе переговоров с участием членов делегаций обсудили перспективы развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Глава нашего государства выразил уверенность в том, что первый официальный визит руководителя Лаосской Народно-Демократической Республики в нашу страну придаст новый импульс укреплению двусторонних связей. Подчеркнуто, что Казахстан рассматривает Лаос как важного партнера в Юго-Восточной Азии.

– Мы выступаем за дальнейшее развитие торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и Лаосом, рассматривая его как важную основу для дальнейшего укрепления наших отношений. Видим значительный потенциал для расширения поставок на рынок Лаоса казахстанских товаров, прежде всего, продукции металлургической, пищевой, нефтехимической, сельскохозяйственной, химической промышленности, машиностроения и фармацевтики, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства уделил особое внимание транспортно-логистическому взаимодействию двух стран, высоко оценив успехи Лаоса в этой отрасли.

– Казахстан обладает крупнейшей в Центральной Азии транспортной сетью и активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут, связывающий Китай и Европу. Наша страна обеспечивает порядка 85% континентальных перевозок между Китаем и Европой. В портах Батуми в Грузии и Ляньюньган в КНР функционируют казахстанские терминалы. Мы запустили казахстанский логистический хаб в китайском Сиане, платформу которого могут использовать лаосские грузоперевозчики. Видим возможность использовать наши транспортные коридоры для выхода лаосской продукции на рынки Центральной Азии и Европы. Казахстан заинтересован в расширении поставок своей продукции на рынки Юго-Восточной Азии через Лаос. В свою очередь мы высоко оцениваем успехи Лаоса в переходе от «страны без выхода к морю» к «стране – связующему звену» Юго-Восточной Азии. Железная дорога Лаос – Китай существенно укрепила транзитный потенциал страны и открыла новые возможности для соединения АСЕАН с Китаем и Европой. Предлагаю ориентировать наши правительства заключить соответствующие межправительственные и межведомственные соглашения в сфере транспорта и логистики, – заявил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев пригласил компании из Лаоса активно использовать преимущества Международного финансового центра «Астана».

– МФЦА уже стал международной площадкой для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Он объединяет более 6 300 зарегистрированных компаний из более 90 стран мира, формируя динамичную бизнес-среду. Через платформу МФЦА в Казахстан привлечено 27 млрд долларов инвестиций. Для лаосских компаний МФЦА может стать эффективным инструментом выхода на рынок Казахстана и дальнейшего расширения присутствия в Центральной Азии, – сообщил он.

В ходе беседы отдельно были рассмотрены перспективы взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере и туризме. Было отмечено наличие значительного потенциала для налаживания тесных связей между высшими учебными заведениями двух стран, расширения академических обменов и совместной подготовки кадров, включая обучение лаосских специалистов в Казахстане по востребованным направлениям.

В свою очередь Президент Лаоса Тхонглун Сисулит отметил, что его визит в Казахстан является важной вехой в развитии двусторонних отношений.

– Я рассматриваю Казахстан как одну из стран Центральной Азии, которая всегда поддерживала добрые и устойчивые отношения с Лаосом. Казахстан оказывал помощь Лаосу еще со времен национально-освободительной борьбы и продолжает поддерживать нашу страну по сегодняшний день. Как бы ни менялась ситуация, отношения между Казахстаном и Лаосом, наши братские связи и взаимное расположение оставались неизменными. Считаю, что нынешний визит будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению дружественных отношений между двумя странами, – сказал он.

Тхонглун Сисулит также акцентировал внимание на помощи Казахстана в подготовке кадров для Лаоса.

– Сотни граждан Лаоса получили образование и окончили учебные заведения в Казахстане. Сегодня многие из них работают на государственной службе, являются предпринимателями, занимают руководящие должности на центральном и местном уровнях. Все они с теплотой вспоминают Казахстан, который оказывал им поддержку и помощь в годы учебы. Безусловно, они с нетерпением ждут возможности принять представителей Казахстана в Лаосе, встретиться с ними и выразить свою глубокую признательность, – подчеркнул Президент Лаоса.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Тхонглун Сисулит приняли Совместное заявление, подтверждающее обоюдную заинтересованность Казахстана и Лаоса в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества.

В присутствии глав государств состоялась церемония обмена следующими подписанными межправительственными документами:

1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики о политических консультациях;

2. Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Прокуратурой Верховного народного прокурора Лаосской Народно-Демократической Республики;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством науки и технологий Лаосской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий и электронных государственных услуг;

4. Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Вьентьян.