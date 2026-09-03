Президенты Казахстана и Лаоса провели переговоры в узком составе

Во Дворце Независимости состоялась официальная церемония встречи Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, прибывшего в нашу страну с официальным визитом.

В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Тхонглун Сисулит представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны Казахстана и Лаоса.

Затем президенты прошли в зал переговоров.

Приветствуя высокого гостя, Глава нашего государства назвал первый визит руководителя Лаоса в Казахстан историческим событием.

– В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Это важная веха. Связи между нашими государствами носят дружественный характер. Мы тесно взаимодействуем на международной арене, в первую очередь, в рамках Организации Объединенных Наций. Кроме того, хотел бы выразить искреннюю признательность за поддержку Лаосом наших инициатив в рамках СВМДА. Г-н Президент, это Ваш первый визит в нашу страну. Уверен, что по его завершении наши правительства приступят к активной реализации достигнутых договоренностей, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента Казахстана, Лаос – важный и надежный партнер нашей страны в Юго-Восточной Азии. Глава нашего государства отметил, что экономика Лаоса в последние годы демонстрирует устойчивый рост. Достигнуты значительные результаты в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и туризме.

В свою очередь Тхонглун Сисулит выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить дружественный Казахстан.

– Во время этого визита я своими глазами cмог увидеть, насколько всесторонне развивается Казахстан, какие масштабные преобразования осуществляются под Вашим руководством. Для меня большая честь совершить данный официальный визит в Казахстан в качестве Президента страны и встретиться сегодня с Вами. Искренне верю, что мой визит внесет существенный вклад в укрепление двусторонних отношений. Уверен, что в ходе переговоров мы сможем обсудить широкий круг вопросов и наметить перспективные направления сотрудничества и дальнейшей совместной работы, – сказал Президент Лаоса.