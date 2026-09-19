Касым-Жомарт Токаев принял участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан»

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» Глава государства совместно с представителями молодежи и экоактивистами участвовал в посадке деревьев на территории Президентского парка.

Затем Президент выступил перед участниками мероприятия. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность гражданам, которые активно участвуют в общенациональной акции «Таза Қазақстан».

– Для меня молодые люди, которые содействуют таким благородным начинаниям, являются истинными патриотами. Действительно, настоящая любовь к Родине и родному краю всегда начинается с малого – с заботы о собственном доме, селе и городе. Неслучайно народная пословица гласит: «Бір тал кессең, он тал ек» («Если срубишь одно дерево, посади десять»). Забота о природе, бережное отношение к окружающей среде – эти высокие качества являются неотъемлемой частью образа жизни нашей нации. Их в качестве бесценного наследия и доброго завета оставили нам наши предки. Эти принципы поведения граждан получили признание и были зафиксированы в нашей Новой Конституции. В этом и заключается особое общественное и историческое значение реализуемого всеми нами общенационального проекта «Таза Қазақстан». «Таза Қазақстан» – это залог нашего светлого будущего. Это не просто лозунг, это магистральный путь к светлому будущему нашего государства, – подчеркнул Глава государства.

В ходе мероприятия Президент заслушал доклады глав ответственных государственных ведомств.

Аким Астаны Женис Касымбек доложил о работах по комплексному озеленению и благоустройству столицы. По его словам, за последние годы в Астане благоустроено порядка 500 дворов и общественных пространств, до конца текущего года планируется обустроить более 170 дворов и общественных зон, в том числе парки, скверы и бульвары.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе формирования единой системы общественных и рекреационных пространств вдоль реки Есиль. В рамках этих работ планируется создать непрерывный зеленый маршрут, который объединит парки, прогулочные и спортивные зоны разных частей города.

В свою очередь министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров сообщил, что за годы реализации инициативы «Таза Қазақстан» по всей стране проведено более 2 тыс. экологических мероприятий, в рамках которых собрано более 3,8 млн тонн отходов и ликвидировано около 10 тыс. свалок.

После посещения Президентского парка Глава государства ознакомился с ходом работ по благоустройству аллеи «Мыңжылдық» и второй очереди линейного парка GreenLine.

Президент поручил акиму Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении лиц, пытающихся разрисовывать стены общественных зданий так называемыми граффити. В казахстанских городах, убежден Глава государства, этого допускать нельзя и следует принять меры законодательного и нормативного характера для введения полного запрета такого «творчества», уродующего муниципальные территории по всему миру, как проявлений вандализма и злостного хулиганства.

С полным текстом выступления Президента можно ознакомиться по этой ссылке.