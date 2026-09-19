Вице-Президент принял участие в общенациональной акции «Таза Қазақстан»

Сегодня по всей стране прошли мероприятия в рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан». Вице-Президент Ерлан Карин совместно с представителями этнокультурных и молодежных организаций, общественниками и волонтерами «Үміт көпірі» принял участие в посадке деревьев в столичном Ботаническом саду.

В ходе общения с участниками акции Ерлан Карин подчеркнул, что инициатива Главы государства «Таза Қазақстан» с каждым годом приобретает все большее значение.

– «Таза Қазақстан» – это не просто экологическая акция, а созидательная модель поведения, призванная стать основой новой общественной этики. Поэтому ценности «Таза Қазақстан» должны стать частью национальной идеологии, –сказал Вице-Президент.

Ерлан Карин также отметил, что по поручению Президента будут внедряться современные подходы и инструменты для более эффективной координации работы в рамках проекта «Таза Қазақстан».