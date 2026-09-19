Дорогие друзья!

Уважаемые волонтеры!

Сегодняшняя высадка деревьев в этом парке объединила всех нас ради достижения общей благородной цели.

Безусловно, это очень важное и полезное для нашего общества и страны дело.

Выражаю всем искреннюю благодарность за неизменную поддержку политики государства.

Для меня молодые люди, которые содействуют таким благородным начинаниям, являются истинными патриотами.

Действительно, настоящая любовь к Родине и родному краю всегда начинается с малого – с заботы о собственном доме, селе и городе.

Неслучайно народная пословица гласит: «Бір тал кессең, он тал ек» («Если срубишь одно дерево, посади десять»).

Забота о природе, бережное отношение к окружающей среде – эти высокие качества являются неотъемлемой частью образа жизни нашей нации. Их в качестве бесценного наследия и доброго завета оставили нам наши предки.

Эти принципы поведения получили признание и были зафиксированы в нашей Новой Конституции.

В этом и заключается особое общественное и историческое значение реализуемого всеми нами общенационального проекта «Таза Қазақстан».

Нам предстоит сформировать в обществе высокую экологическую культуру. Хочу еще раз повторить: это крайне важная задача, обозначенная в Конституции.

«Таза Қазақстан» – это залог нашего светлого будущего. Это не просто лозунг, это магистральный путь к светлому будущему нашего государства.

Понятия цивилизации, созидания и прогресса абсолютно несовместимы с грязью и бескультурьем. Это очевидно.

В конечном счете, вся наша созидательная работа ведется во имя подрастающего поколения.

Каждый гражданин нашей страны должен и сегодня, и в будущем жить в комфорте и чистоте в «Таза Қазақстан».

Однако такая благоприятная обстановка не возникает сама по себе – ее формирование напрямую зависит от мировоззрения и поведения граждан.

Только так мы сможем укрепить международный авторитет нашего народа и всей страны, обеспечить рост инвестиционной привлекательности.

В своих выступлениях я неизменно призываю рассматривать понятие чистоты в широком смысле.

Если у человека искренние помыслы и благие намерения, то и его поступки будут достойными. Чистота начинается, прежде всего, с каждого из нас.

В лице таких молодых людей, как вы, я вижу подлинный пример ответственных граждан с чистыми сердцами.

Если рассматривать значение слово «чистота» в более широком смысле, то грязь никогда не возьмет верх над чистотой, чистота обязательно победит. Это непреложный закон жизни.

Цель проекта «Таза Қазақстан» – благоустроить наше государство, укрепить единство и солидарность, объединив народ вокруг общей цели.

Сегодня масштабными акциями охвачены все регионы.

С начала года по всей стране проведено более 600 различных экологических мероприятий.

В этой важной деятельности приняли участие 7 миллионов граждан, очищено более 130 тысяч гектаров земли, посажено 1,3 млн деревьев.

Достигнуты неплохие результаты, действительно, проводится большая работа.

Все это – проявление чистых намерений, истинной сопричастности и, самое главное, усердного труда наших соотечественников во благо Родины.

В этой связи хочу поблагодарить всех, кто активно поддержал общенациональную акцию «Таза Қазақстан».

Такие по-настоящему патриотичные граждане достойны признания со стороны государства. Они непременно будут отмечены высокими наградами в преддверии юбилея Независимости.

«Таза Қазақстан» – не просто общенациональная инициатива, это осознанный выбор нашего народа.

«Таза Қазақстан» по праву можно назвать уникальным проектом, способствовавшим прогрессивным изменениям в общественном сознании и национальной идентичности.

Благодаря этой акции в обществе формируются совершенно новые качества и ценности.

Но мы не можем сидеть сложа руки и довольствоваться достигнутым.

Если мы хотим стать прогрессивной страной, мы должны двигаться только вперед.

Перед нами стоит еще немало важных целей и задач.

Мы должны вывести акцию «Таза Қазақстан» на качественно новый уровень.

Считаю необходимым разработать национальный стандарт чистоты. Это требование времени.

Сегодня Казахстан вступил в эпоху исторических, судьбоносных преобразований.

Во всех сферах жизнедеятельности общества реализуются масштабные реформы. Осуществляется кардинальная модернизация политической системы государства. Динамично развивается наша экономика.

Во всех регионах возводится социально значимая инфраструктура – школы, больницы, объекты культуры и спорта.

По всей стране проложены десятки тысяч километров автомобильных и железных дорог.

Эта работа не будет прекращаться. Казахстан должен стать огромной строительной площадкой, территорией созидания.

Необходимо обеспечить самое высокое качество строительства. Я буду уделять самое пристальное внимание этому вопросу и держать его на строгом личном контроле.

Те, кто нарушают требования и установленные правила, непременно будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Перед нами стоят ясные цели. Мы должны усердно работать над улучшением качества жизни населения и созданием максимально комфортных условий для каждого гражданина.

С этой точки зрения Астана, несомненно, является образцовым городом, отражением достижений всего Казахстана.

Сегодня с полной уверенностью можно заявить, что столица стала местом притяжения для новаторских и креативных людей.

Астана становится краше с каждым днем.

Это также результат самоотверженного труда и неустанных усилий акима города Жениса Махмудулы Касымбека и его команды.

В данном контексте хотел бы отметить и особую роль столичного Центра урбанистики.

Это важная структура, которая разрабатывает предложения по формированию комфортной среды для жителей, а также предлагает эффективные решения и проекты, направленные на улучшение облика города.

Самое главное, что в ходе этой работы учитываются мнения, запросы и пожелания граждан.

Поэтому опыт этого учреждения следует масштабировать и в других регионах. Акимам необходимо активизировать работу в этом направлении.

В целом, как наши граждане, так и иностранцы должны поддерживать чистоту и порядок в общественных местах, соблюдать требования закона.

Только так ценности «Таза Қазақстан» станут неотъемлемой частью национальной идентичности.

Бережное отношение к природе, принципы взаимного уважения, соблюдение всех предписанных норм и правил должны стать неотъемлемой частью поведения и даже менталитета соотечественников. Тем более это уже конституционная обязанность.

Чистота, порядок, уют повсеместно в мире рассматриваются как показатель бытовой культуры и цивилизованности нации, ее нравственного самочувствия. Это уже аксиома.

Недавно Астану и Алматы посетила группа влиятельных американских конгрессменов.

Они с восторгом высказались о чистоте, опрятности улиц наших основных городов, дали высокую оценку уровню и качеству муниципального управления.

В социальных сетях участились ролики зарубежных гостей и туристов, которые восхищаются ухоженностью наших крупных городов.

Благоустроенные общественные территории, безопасность, комфорт формируют привлекательный образ Казахстана за рубежом. Это, конечно, хорошо, но мы обязаны работать не на имидж, а на улучшение социального самочувствия наших граждан. Это главная цель. С достижениями внутри Казахстана укрепляется их подлинный патриотизм, гордость за свою страну и желание сделать нечто полезное для укрепления мощи нашего государства. Мы уверенно встали на путь развития цифровизации и искусственного интеллекта. Успехи налицо, вы их видите и пользуетесь этими достижениями повседневной жизни.

Как я уже отметил, практическое значение имеет опыт столичного Центра урбанистики, который успешно внедряет современные подходы к развитию городского пространства.

В Центре разрабатываются модели и дизайн-код, формирующие единый архитектурный стиль столицы.

Заимствуется, конечно же, и зарубежный опыт. Это нужно делать.

Следует без задержки активизировать работу подобных центров во всех регионах. Они должны формировать целостный и гармоничный облик наших городов.

При этом Правительству и акимам предстоит обратить самое пристальное внимание на качество внутригородских и «страновых» дорог, то есть тех дорог, которые за пределами больших и малых городов. Это наша «ахиллесова пята», это надо признать. Эту проблему никто не смог решить (что само по себе позорно) или попросту не захотел, а это уже саботаж. Примем меры по всей строгости закона.

В целом, системная политика в рамках общенационального проекта «Таза Қазақстан» приносит свои ощутимые плоды. Вы, наверное, эти плоды ощущаете.

Это не долговременная акция или кампания, хотя ничего плохого в этом нет, это даже хорошо, речь нужно вести о качественном повороте в нашем самосознании в сторону цивилизационных стандартов.

И это наш осознанный выбор, по-другому уже нельзя.

Казахстан – это действительно социальное государство. Это не пустые слова. И дело даже не в огромных средствах, направляемых на улучшение социального благополучия, хотя без этого не обойтись. Это фундаментальный факт.

Государство никогда не откажется от собственных социальных обязательств, потому что сама эта миссия четко и недвусмысленно прописана в Конституции. В ее текст отдельным положением записана такая государственная обязанность, как предоставление гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Пожалуйста, оторвитесь от просмотра ТикТока и поинтересуйтесь, в какой другой конституции содержится такая обязанность государства?

А ведь именно в Казахстане предоставляется медицинская помощь, оплачиваемая из бюджета, каждому гражданину нашего государства, причем не только нашим гражданам, но и прибывающим из-за рубежа қандасам и даже определенным категориям иностранных граждан, постоянно проживающим на территории нашей страны. И это не выдача ходовых лекарств вроде аспирина, а приемы участковых врачей, так называемые базовые осмотры, постановка диагнозов, экстренная помощь при угрожающих состоянию здоровья обстоятельствах, лечение социально значимых заболеваний, включая диабет, онкологию, туберкулез и другие, с раздачей медикаментов больным, обеспечение скорой помощью и даже санитарной авиацией (недавно вывезли из Италии одного ученого – тяжело больного пациента).

И этот список бесплатных медицинских услуг можно продолжить, чем пользуется довольно большое количество наших граждан, число которых после летних отпусков почему-то сильно увеличивается осенью, зимой, и с переходом на весну и до следующих отпусков. Кстати я должен упомянуть и Фонд «Қазақстан Халқына». Этот Фонд был создан по моей инициативе, и он тоже очень много помогает, особенно больным детям.

Активно пользуются льготами, по данным докторов, так называемые «ветераны» катастроф, войн и конфликтов прошлого столетия. Это все события давно минувших дней, но ветераны странным образом молодеют.

Это свидетельствует об очевидных злоупотреблениях в социальной сфере, особенно в процессе присвоения инвалидности разной степени. В Казахстане в один период число инвалидов превысило 800 тысяч при населении 20 миллионов, но в мирных условиях этому невозможно поверить, или, говоря словами классика Чехова: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».

Хотел бы напомнить, что именно в Казахстане роженицы получили право уходить в декретный отпуск на три года с выплатой льгот и сохранением на этот срок финансового пакета и, главное, рабочего места. Государство обязано трудоустроить молодых матерей, как минимум, на прежнее место работы.

В целом ряде стран, традиционно занимающих верхние строчки во всех международных рейтингах, таких социальных льгот в принципе не существует и быть не может. Там молодые мамы уже через полмесяца мчатся на работу, чтобы не потерять ее. И о гарантированном объеме бесплатной помощи не слышали и не верят в возможности таких социальных льгот. А мы об этом не говорим вслух. И почему-то в международных рейтингах традиционно занимаем 30-е, 40-е, 50-е места или даже ниже. Никто не знает о том, что у нас реально делается для всех граждан.

Так же, как не верят в бесплатное горячее питание для всех учеников с 1 по 4 классы. Независимо от того, из социально уязвимых семей или из состоятельных семей дети, все они с 1 по 4 классы получают горячее питание. Вы это знаете.

Причем по требованиям и нормативам эти завтраки и обеды должны покрывать 40% калорий, которые ребенок должен получать в течение одного дня. Назовите мне такую страну. Причем мы полностью исключили из меню все вредные продукты (колбасы, фастфуд, газированные напитки), уменьшили количество потребляемого сахара, соли и так далее. Такого даже при «развитом социализме» не было.

Ушедший состав Парламента посчитал необходимым принять законодательную поправку о предоставлении (естественно, без оплаты стоимости) слуховых аппаратов для слабослышащих детей. Эти аппараты производятся за рубежом, поэтому Правительству предстоит в срочном порядке наладить их производство на территории нашей страны.

В целом, Правительству совместно с Курултаем и всей активной общественностью нужно провести работу по обеспечению целевого предоставления социальной помощи и льгот. Проще говоря, государство должно, обязано предоставлять помощь действительно нуждающимся в ней гражданам.

Это будет в высшей степени справедливо. Надеюсь, и одноименная партия тоже подключится к этой работе.

Уважаемые друзья!

Строительство Справедливого, Безопасного, Передового и Чистого Казахстана – священный долг каждого из нас.

Мы все должны неустанно трудиться в этом направлении.

Иных путей к процветанию нашей священной Родины нет.

Все мы должны проявлять справедливость, добросовестность, ответственность.

Иногда необдуманные слова могут нанести гораздо больший ущерб, чем определенные действия.

Ни в коем случае нельзя забывать об этом. Никогда не забывайте об интересах нашей страны, заботьтесь о благополучии Казахстана.

У нас нет другой Родины.

Если в нашей стране будет стабильность, то и в каждом доме, каждой семье будут царить гармония и достаток.

Сильный и могущественный Казахстан нужен, прежде всего, нам самим.

Вы – молодые, энергичные граждане – занимаетесь волонтерской деятельностью. Это хороший выбор. Я поддерживаю работу волонтеров, которые действительно неравнодушны к судьбе своей страны.

2020 год прошел в нашей стране под знаком Года волонтеров.

В своей речи в Организации Объединенных Наций я выдвинул инициативу объявить Международный год волонтеров.

Это предложение было поддержано почти всеми странами, и 2026 год был провозглашен Международным годом волонтеров.

Кроме того, Казахстан является одним из немногих государств, где волонтерство признано на самом высоком правовом уровне – в Конституции.

В связи с этим я искренне приветствую всех волонтеров в нашей стране и за рубежом!

Также в прошлом году с трибуны ООН я рассказал об успешной реализации уникального проекта «Таза Қазақстан».

На основе нашего опыта я предложил объявить 22 апреля Международным днем озеленения планеты (на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН).

Эта инициатива также была поддержана практически всеми членами Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Все это свидетельствует о том, что Казахстан идет в ногу с передовыми мировыми тенденциями, а его развитие соответствует требованиям времени. Таким образом, наша страна вносит значительный вклад в поддержание глобального мира и безопасности.

Вы все молодые. Правильно делаете, что занимаетесь волонтерской деятельностью. Я всегда поддерживал волонтеров, в том числе когда работал в ООН.

В 2020 году мы провели Год волонтера, затем, выступая в ООН, я предложил учредить Международный год добровольцев. И эта инициатива была поддержана практически всеми государствами.

Более того, мы стали одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство на высшем юридическом уровне – в Конституции.

Поздравляю всех людей доброй воли и в нашей стране, и за рубежом!

Мною также в ООН на основе нашей общенациональной кампании

«Таза Қазақстан» было предложено учредить Международный день озеленения планеты.

И эту инициативу поддержали практически все члены Генеральной Ассамблеи ООН.

Все это говорит о том, что Казахстан шагает в ногу с прогрессивными тенденциями, проявляет ответственность за мирную жизнь на Земле и сообразно своим возможностям вносит вклад в это благородное дело.

Будущее нашей страны – в руках таких образованных, активных, прогрессивных и целеустремленных молодых людей, как вы!

Пусть ваш путь будет светлым!

Желаю вам благополучия и успехов!