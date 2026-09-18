Вице-Президент провел очередное заседание идеологического совета

В Акорде под председательством Вице-Президента Ерлана Карина прошло заседание идеологического совета с участием руководителей структурных подразделений Администрации Президента, центральных государственных органов социального-культурного и информационного блоков.

На заседании были подробно рассмотрены текущая повестка внутренней политики, ход подготовки ключевых мероприятий событийного ряда, в том числе Дня труда.

Вице-Президент отдельно подчеркнул необходимость продолжения активной работы по продвижению в обществе идеологии трудолюбия и прогресса:

– Государством поступательно продвигаются конституционные ценности, в том числе трудолюбие и прогресс, уважение к людям рабочих профессий. Президент Касым-Жомарт Токаев придает большое значение культивированию идеологии созидательного труда, отмечает высокими государственными наградами профессионалов своего дела, представителей трудовых династий.

В свою очередь в информационном поле надо постоянно демонстрировать достижения людей труда, их трудовой путь, подчеркивая значимость вклада каждого в прогрессивное развитие страны. Особое внимание нужно обращать на успешные результаты казахстанских IT-проектов, стартапов, внедрение новых цифровых технологий. Эта работа должна проводиться не событийно, а постоянно и на системной основе.

– Конечная цель, сформулированная Президентом, чтобы трудолюбие стало неотъемлемой частью национального характера, – сказал Ерлан Карин.

По итогам совещания Вице-Президент дал ответственным госорганам конкретные поручения по текущей повестке внутренней политики, отметив, что необходимо и далее обеспечивать контроль и эффективную реализацию всех инициатив и поручений Главы государства.