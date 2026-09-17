В ходе мероприятия, прошедшего в Баку, были рассмотрены актуальные аспекты противодействия современным вызовам и угрозам, перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках Организации тюркских государств.

Участники обменялись мнениями и предложениями касательно влияния событий на Ближнем Востоке на состояние безопасности Организации. Подробно были обсуждены вопросы развития национальных возможностей в области искусственного интеллекта в контексте национальной безопасности стран ОТГ.

В своем выступлении Заместитель Председателя Совета Безопасности Казахстана подчеркнула важность укрепления сотрудничества между тюркскими государствами в условиях растущей геополитической нестабильности и новых вызовов международной безопасности.

Особое внимание было уделено сфере цифровой безопасности, существенным вкладом в укрепление которой могут стать казахстанские инициативы о создании Совета по кибербезопасности, а также сети центров искусственного интеллекта тюркских государств. Отмечена необходимость развития практических механизмов взаимодействия, в том числе между профильными ведомствами тюркских стран.

В рамках мероприятия Аида Балаева также провела двусторонние переговоры с Секретарем Совета Безопасности при Президенте Азербайджана Рамилем Усубовым, Секретарем Совета Безопасности Кыргызстана Адилетом Орозбековым, Генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем, Секретарем Совета Безопасности при Президенте Узбекистана Виктором Махмудовым.

Кроме того, состоялась встреча глав всех делегаций стран ОТГ с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, в ходе которой была подтверждена важность дальнейшего развития диалога и углубления сотрудничества в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности.