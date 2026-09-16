Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом саммите «Центральная Азия – Республика Корея»

г. Сеул, Республика Корея

В своем выступлении Глава государства выразил признательность Президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну за теплый прием и безупречную организацию первого саммита «Центральная Азия – Республика Корея».

– Данный диалог имеет богатую историю – он был начат еще 20 лет назад по инициативе корейской стороны. Сегодня формат взаимодействия выходит на высший политический уровень. Это поистине кульминационный момент нашего многопланового сотрудничества, свидетельство подлинно стратегических отношений и взаимного доверия. Нынешний саммит по праву можно назвать историческим событием. Особо хотел бы отметить политическую волю и личный вклад Президента Ли Чжэ Мёна в созыв этой знаменательной встречи. Мы видим твердое стремление Республики Корея выстраивать равноправное и долгосрочное партнерство с государствами Центральной Азии, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в Казахстане с большим уважением и теплотой относятся к корейскому народу, его уникальной истории, традициям, культуре.

– Республика Корея явила один из самых вдохновляющих примеров национального подъема в современном мире. Благодаря ставке на образование, инновации и человеческий капитал вам удалось в кратчайшие сроки войти в число ведущих технологических держав. Это закономерный результат трудолюбия, дисциплины и целеустремленности, который вызывает искреннее восхищение и находит глубокий отклик у казахского народа, – сказал Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев представил свое видение дальнейшего развития многостороннего сотрудничества. Первым направлением он назвал торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.

– В прошлом году объем взаимной торговли между Центральной Азией и Кореей впервые превысил 10 млрд долларов. Около половины всего регионального товарооборота приходится на Казахстан. Сеул входит в число десяти ведущих торговых партнеров нашей страны, занимает 9-е место среди крупнейших инвесторов с валовым объемом инвестиций свыше 12 млрд долларов. В Казахстане действуют более тысячи совместных предприятий с корейским капиталом. На протяжении многих лет на казахстанском рынке успешно работают такие ведущие компании, как Kia, Hyundai, Doosan, Posco, Samsung, Lotte, Hanwha. Сегодня двустороннее сотрудничество выходит на новый уровень. В рамках визита подписаны коммерческие соглашения на сумму порядка 19 млрд долларов – это убедительный показатель высокой динамики нашего экономического взаимодействия, – заметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан и далее готов создавать все необходимые условия для работы корейских компаний. По его словам, этой цели служит программа Altyn Visa, упрощающая долгосрочное присутствие инвесторов в Казахстане.

– Значительный потенциал, требующий дальнейшего углубления экономического сотрудничества, имеется в промышленной сфере. Показательным примером служит запущенный в прошлом году в Казахстане завод KIA Qazaqstan мощностью 70 тысяч автомобилей в год. Вокруг предприятия формируется полноценный кластер. Полагаю, именно такую модель взаимодействия следует использовать и в других отраслях, соединив технологические возможности Кореи с производственным потенциалом нашей страны. В этом ключе хотел бы поприветствовать проведение Первой встречи министров промышленности стран Центральной Азии и Республики Корея. В развитие этой инициативы предлагаем запустить Партнерство промышленного и технологического развития «Центральная Азия – Корея». В рамках данного механизма наши правительства могли бы сформировать портфель флагманских совместных проектов с акцентом на локализацию производства, трансфер технологий, развитие региональной кооперации и экспорт готовой продукции на рынки третьих стран. Уверен, запланированный на сегодня бизнес-форум «Центральная Азия – Корея» внесет свой весомый вклад в этот процесс, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним приоритетом Президент считает развитие транспортно-логистического потенциала. По его мнению, в условиях глубоких изменений в глобальной цепочке поставок возросла роль Центральной Азии как важного связующего звена между Востоком и Западом.

– Казахстан ставит задачу увеличить совокупные объемы транзитных перевозок через свою территорию до 100 млн тонн. В данном контексте особое внимание придаем развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, его часто называют Средним коридором. За последние шесть лет объемы грузоперевозок по этому коридору выросли в пять раз. В обозримой перспективе мы намерены увеличить его пропускную способность до 20 млн тонн. На наш взгляд, можно обеспечить интеграцию Среднего коридора с транспортной инициативой TRIPP. В этой системе координат Корея осуществляет мультимодальные перевозки в Центральную Азию через казахско-китайский логистический терминал в порту Ляньюньган. Полагаю, можно объединить потенциалы этих маршрутов и сформировать сквозную транспортно-логистическую цепочку от Кореи через Центральную Азию в Европу. В этом ключе большие перспективы открываются в тесном сотрудничестве между портом Пусан и казахстанскими портами на Каспии в части обмена передовым опытом и информацией, – считает Глава нашего государства.

Отметив важность энергетической безопасности, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан входит в число ведущих мировых производителей углеводородов с ежегодным объемом добычи около 100 млн тонн нефти.

– Мы готовы к расширению сотрудничества в этой сфере, включая возобновление поставок энергоресурсов в Корею. Одновременно видим широкие возможности для наращивания взаимодействия в геологоразведке и освоении новых участков недр. Положительный опыт имеется. К примеру, корейская национальная компания KNOC успешно осваивает нефтяные месторождения в Казахстане. Hyundai Engineering в составе консорциума примет участие в строительстве крупного газоперерабатывающего завода. Большие перспективы открывает глубокая переработка сырья. Казахстан активно развивает нефтегазохимию, включая производство полипропилена, полиэтилена и приглашает корейские компании к созданию новых производств с высокой добавленной стоимостью. Глобальный энергетический переход актуализирует вопросы развития атомной промышленности. Мы готовы к более тесному сотрудничеству с компаниями KHNP и Doosan Enerbility в области ядерных технологий, – сказал Президент Казахстана.

Глава государства выразил заинтересованность в изучении опыта Кореи в развитии водородной энергетики. По его словам, в этом направлении прорабатывается ряд совместных инициатив, включая «Зеленый энергетический комплекс» в Восточно-Казахстанской области.

– Считаю важным перейти к практической реализации пилотных проектов по производству и применению чистого водорода. При этом уголь сохраняет важную роль в энергетической безопасности Казахстана. Запасы страны составляют порядка 33 млрд тонн, а угольная генерация обеспечивает свыше 60% производства электроэнергии. Поэтому внедрение передовых технологий «чистого угля» является ключевым приоритетом. Приглашаю корейский бизнес, включая компании Doosan, KEPCO E&C и Midland Power, к реализации совместных проектов по модернизации угольной генерации, внедрению технологий управления выбросами, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.

– Республика Корея – один из лидеров глобальной технологической гонки. Казахстан также стал активным участником цифровой трансформации. В Астане открыт международный центр Аlem.ai, запущены суперкомпьютеры, начал работу специализированный университет искусственного интеллекта. Реализуется ряд совместных инициатив с Кореей. В частности, в Туркестане открыт Университет Woosong, в Кызылорде создан Институт искусственного интеллекта совместно с SeoulTech. Прорывным проектом нашего партнерства станет открытие в Alatau City филиала KAIST (Корейского университета передовых технологий) – одного из ведущих технологических университетов мира. В этом году начал работу центр предиктивной аналитики и форсайта AI SilkNet, созданный совместно с Корейским институтом научно-технической информации. На мой взгляд, следует объединить под его эгидой научные учреждения, университеты и технологические компании наших стран. Казахстан готов задействовать потенциал Международного центра искусственного интеллекта Аlem.ai с целью реализации совместных инициатив. Считаю также важным запустить в партнерстве с Кореей региональную программу AI Talent для подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта для стран Центральной Азии. Это позволит сформировать новое технологическое пространство, стимулирующее экономический рост и научный прогресс, – сказал Глава государства.

Далее Президент нашей страны предложил усилить партнерство в сфере критических материалов.

– Казахстан располагает значительной ресурсной базой и входит в число мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов. Примечательно, что все 10 минералов, отнесенных Кореей к категории стратегических, представлены в минерально-сырьевой базе нашей страны. Сочетание ресурсного потенциала Казахстана и технологических возможностей Кореи открывает широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. Приветствую достигнутую в рамках нынешнего визита договоренность о создании в Алматы совместного Центра по исследованию редких и редкоземельных металлов с участием Корейского института содействия технологиям. Нашей целью должно стать выстраивание полного производственного цикла – от исследований и добычи критически важного сырья до глубокой переработки, выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, речь идет о производстве полупроводников, микроэлектроники, аккумуляторов, компонентов для электромобилей и робототехнике. Для практической реализации этой задачи предлагаем создать совместную казахско-корейскую компанию, – отметил он.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах водной безопасности и сохранения экологического баланса в регионе.

– В Казахстане реализуется масштабная модернизация водохозяйственной инфраструктуры. До 2030 года планируем построить 42 новых водохранилища, модернизировать 14,5 тысячи километров оросительных каналов и существенно расширить применение водосберегающих технологий. Изменение климата, дефицит воды и деградация природных экосистем уже сказываются на социально-экономическом развитии Центральной Азии. Поэтому Казахстан высоко ценит готовность Кореи делиться своими передовыми технологиями и практическим опытом в этой важной и чувствительной для нас сфере. В частности, большие перспективы вижу в запуске совместной программы по привлечению корейских технологий водосбережения, цифрового учета воды, развития современной водосберегающей инфраструктуры, – обратил внимание Президент Казахстана.

В завершение своего выступления Глава государства особо отметил значительные достижения стран – участниц саммита в развитии культурно-гуманитарных связей.

– Наши страны связывают братские узы, уходящие в глубь истории. Особую роль в этом играет община корё-сарам, которая стала неотъемлемой частью государств региона и одновременно – надежным мостом дружбы между Центральной Азией и Кореей. Казахстан играет особую роль в сохранении самобытности и культуры корейского народа, обретшего на нашей земле новую Родину. В следующем году исполняется 90 лет со времени переселения корейцев в Центральную Азию. В этой связи предлагаем в следующем году провести специальные мероприятия, посвященные памятному событию. Считаю важным обеспечить запуск программы Central Asia – Korea Future Generation, направленной на расширение молодежных контактов, образовательных и культурных обменов, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

На саммите также выступили Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.