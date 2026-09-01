Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с Днем Независимости Узбекистана

Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву по случаю 35-летия Независимости Узбекистана.

Глава государства подчеркнул, что этот праздник по праву является предметом особой гордости узбекского народа, олицетворяя собой единство и сплоченность нации, уверенное движение к устойчивому росту и прогрессу.

– В Казахстане с искренней радостью воспринимаются все успехи братского Узбекистана. Мы высоко ценим многовековую дружбу, добрососедство и взаимную поддержку наших народов. Наше многогранное сотрудничество развивается на беспрецедентно высоком уровне, в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и союзничества. Уверен, дальнейшая совместная работа позволит приумножить достигнутые результаты и вывести казахско-узбекские отношения на новые высоты на благо наших государств, – отмечается в поздравлении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Шавкату Мирзиёеву успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому узбекскому народу – благополучия и процветания.