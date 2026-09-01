г. Бишкек, Кыргызстан

В своем выступлении Глава нашего государства выразил признательность Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову и всему кыргызскому народу за традиционно теплое гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия.

– Символично, что наша встреча проходит в дни празднования исторических дат двух близких для нас государств – 35-летия независимости Кыргызстана и Узбекистана. Пользуясь случаем, поздравляю дорогих коллег – уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова и уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева – с этими исторически важными событиями. Желаю братским народам благополучия и дальнейшего процветания, – сказал Президент Казахстана.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, за четверть века Шанхайская организация сотрудничества прошла большой путь от «шанхайской пятерки» до крупной международной организации, простирающейся на большей части Евразии и объединяющей почти половину всего человечества.

– ШОС представляет собой уникальную палитру из разных по сути, но единых по духу стран, воплощая на практике принципы невмешательства, уважения суверенитета, взаимного доверия, открытости и сотрудничества. Сегодня это по-настоящему успешная, влиятельная и востребованная международная структура. Вместе с тем мир, в котором создавалась наша Организация, существенно изменился. Мы стали свидетелями формирования новой архитектуры международных отношений. Консолидация уступает место фрагментации, стремление к сотрудничеству – геополитическому соперничеству, поиск баланса интересов – углублению линий разломов. Снижается уровень взаимного доверия, без которого даже самые совершенные международные институты постепенно утрачивают способность эффективно реагировать на возникающие вызовы. На этом фоне особое значение приобретает сама природа нашей Организации. ШОС действует вне логики военно-политических блоков, не направлена против каких-либо государств. Она зиждется на совершенно иной политической философии – «шанхайском духе», в основе которого лежат идеи совместной работы во имя прогресса. Наша основная цель – построение сильного и процветающего сообщества ШОС, – заявил Глава государства.

Президент особо отметил успешное председательство Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества.

– Казахстан высоко оценивает содержательную работу, проделанную кыргызскими друзьями, партнерами по укреплению единства Организации и раскрытию ее многогранного потенциала. Уверен, итоги сегодняшнего заседания будут способствовать дальнейшему росту международного авторитета ШОС, повышению эффективности ее деятельности и формированию четких стратегических интересов в условиях меняющейся глобальной реальности, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

С учетом достигнутых результатов Глава нашего государства обозначил несколько ключевых направлений, которые имеют особое значение для всех стран «шанхайской десятки».

– Укрепление взаимного доверия и сотрудничества в сфере безопасности. В ШОС представлены крупнейшие государства Евразии, от позиции которых во многом зависят контуры формирующегося многополярного миропорядка. Это возлагает на нашу Организацию особую ответственность. Полагаем актуальным проведение Министерской конференции ШОС по вопросам стратегической стабильности и мерам доверия на Евразийском континенте. В повестку данного мероприятия могли бы быть включены вопросы снижения военных рисков, сдерживания новой гонки вооружений и предотвращения опасных инцидентов. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что последствия вооруженных конфликтов уже выходят за пределы непосредственных зон боевых действий, затрагивая международные рынки, коммерческое судоходство, устойчивость энергетических и транспортных связей. Тем самым существенно возрос риск трансграничного распространения кризисных явлений. В то же время сохраняют свою остроту и традиционные вызовы. Борьба с «тремя силами зла» – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом – остается приоритетом нашего взаимодействия. Эти угрозы все теснее переплетаются с транснациональной преступностью, наркотрафиком, незаконным оборотом оружия и киберугрозами. Казахстан поддерживает цели и задачи создаваемых Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также Антинаркотического центра ШОС. Их деятельность позволит вывести координацию компетентных органов наших государств на качественно новый уровень и повысить результативность совместной работы на этом направлении, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что стратегическое значение имеет наращивание торгово-экономического и инвестиционного партнерства. Он сообщил, что совместными усилиями взаимный товарооборот стран ШОС уверенно приближается к одному триллиону долларов.

– Однако, по нашему мнению, экономическая взаимосвязанность пока не в полной мере соответствует имеющимся возможностям. Важно максимально задействовать ресурсный, производственный и технологический потенциал государств – членов ШОС, создавать новые точки роста и устойчивые деловые связи. Казахстан выступает за формирование широкого торгово-инвестиционного пространства ШОС с минимальными барьерами, цифровыми процедурами и развитой транспортно-логистической связанностью. Считаем важным переходить от договоренностей к конкретным инициативам. Предлагаем внедрить механизм пилотных индустриальных консорциумов, который позволит государствам реализовывать проекты по мере готовности к ним, не дожидаясь присоединения всех участников. Успешные начинания могут масштабироваться на всю Организацию, – заявил Глава государства.

Как считает Президент, важным шагом мог бы стать запуск зон трансграничной торговли ШОС на базе действующих центров приграничного сотрудничества.

– Это позволит апробировать упрощенный товарообмен, цифровые процедуры и современные механизмы взаиморасчетов. Отдельный приоритет – формирование полноценного инвестиционного контура. Казахстан поддерживает инициативу Китая по созданию Банка развития ШОС. Считаем целесообразным направить ресурсы данного банка прежде всего на инфраструктурные, технологические и промышленные проекты. И при наличии консенсуса государств-членов Казахстан мог бы принять у себя данный институт, его штаб-квартиру, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства предложил ускорить создание современного транспортно-логистического каркаса Евразии. По его мнению, географическая связанность государств является стратегическим преимуществом ШОС.

– Казахстан придает большое значение сопряжению мегапроекта «Один пояс, один путь», Транскаспийского международного транспортного маршрута, коридора «Север – Юг», а также перспективных торговых путей между Центральной и Южной Азией. Казахстан готов содействовать продвижению транспортных инициатив на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Поддерживаем цифровизацию таможенных процедур, взаимное признание электронных документов, применение принципа «зеленых коридоров» и других современных механизмов. Эффективным решением могло бы стать создание Единой цифровой платформы транзита ШОС для беспрепятственного сопровождения грузов от пункта отправления до конечного получателя. Предлагаем разработать и принять Стратегию транспортной взаимосвязанности Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года, – подчеркнул Президент Казахстана.

Еще одним приоритетом в выступлении было названо формирование нового технологического уклада. Он полагает, что стремительное развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий требует от стран ШОС не только адаптации к происходящим изменениям, но и опережающих решений.

– Располагая значительным научным, инновационным потенциалом государства ШОС могли бы ускорить переход от обмена опытом к совместному созданию технологий и повышению компетенций, последовательно формируя собственную экосистему искусственного интеллекта. Казахстан выступает за расширение международного сотрудничества в этой сфере. В этом году наша страна вошла в число учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, созданной по инициативе Китая. Поэтому считаем уместным предложить создать под эгидой ШОС Сеть центров искусственного интеллекта с участием ведущих университетов, научных учреждений и технологических компаний государств-членов, – продолжил Глава государства.

Президент указал на актуальность вопроса о реформировании Шанхайской организации сотрудничества и предложил поручить эту работу внешнеполитическим ведомствам.

– В завершение хочу вновь подтвердить готовность Казахстана приложить максимум усилий для вывода нашего многогранного партнерства в рамках ШОС на качественно новый уровень. Нет сомнений в том, что благодаря взаимному доверию и солидарности мы достигнем еще больших высот на пути прогресса. Казахстан готов пройти этот путь вместе с вами, – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

В ходе заседания также выступили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Председатель КНР Си Цзиньпин, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.