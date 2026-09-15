Касым-Жомарт Токаев и Ли Чжэ Мён провели переговоры в расширенном составе

г. Сеул, Республика Корея

Программу государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея продолжили переговоры на высшем уровне с участием членов официальных делегаций.

Глава нашего государства выразил признательность Президенту Ли Чжэ Мёну за приглашение посетить Корею и отметил исключительно важное значение своего визита.

– Как известно, Корея пользуется высоким международным авторитетом. Весь мир признает выдающиеся достижения Вашей страны в сферах экономики, науки и техники. Трудолюбие и усердие корейского народа служат примером для всех. Мы являемся свидетелями масштабных перемен, происходящих в Корее, и с большим интересом наблюдаем за ними. Мы считаем эти успехи результатом Вашей мудрой политики и упорного труда корейского народа. Наш народ считает генерала Хон Бом До особой исторической личностью. Его можно назвать настоящим патриотом и героем корейского народа. Одной из улиц Кызылорды присвоено его имя, а также открыт мемориальный комплекс, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил поступательную динамику развития двустороннего сотрудничества.

– В прошлом году мы провели первый телефонный разговор, в ходе которого условились продолжить развитие стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии и дружбе. Сегодня мы достигли договоренности вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее, – заявил Глава государства.

Далее Президент остановился на перспективах активизации торгово-экономических связей.

– Хорошие результаты демонстрируются во всех сферах наших взаимоотношений. На сегодняшний день Корея инвестировала более 12 млрд долларов в экономику Казахстана. Всемирно известные корейские компании успешно работают на рынке Казахстана. Мы создаем для них все условия и продолжим делать это в будущем, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Далее Глава государства затронул ключевые аспекты развития культурно-гуманитарных связей.

– В прошлом году Казахстан посетили около 51 тысячи граждан Кореи. Этому в значительной степени способствует быстрое развитие прямого воздушного сообщения между двумя странами. У нас появился крупный совместный проект – строительство города Алатау. Сегодня мы подписываем соглашение об открытии филиала Корейского института KAIST в Алатау. Уверен, что этот шаг даст новый импульс углублению нашего сотрудничества в области образования и науки, – сказал Президент.

Он высоко оценил уровень взаимодействия Астаны и Сеула на международной арене.

– Наши государства разделяют общие позиции по вопросам глобального устойчивого развития и обеспечения безопасности, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Президент Республики Корея вновь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за активное содействие в возвращении в Корею останков национального героя страны генерала Хон Бом До в 2021 году, подчеркнув, что корейский народ помнит и высоко ценит этот благородный жест.

Кроме того, Ли Чжэ Мён подтвердил приверженность дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, заявив о близости внешнеполитических приоритетов двух стран.

– Республика Корея и Казахстан расширяют рамки внешнего сотрудничества и проводят прагматичную дипломатию, ориентированную на национальные интересы и конкретные результаты. Казахстан – наш важный партнер в сфере экономической безопасности. Страна не только богата энергетическими и природными ресурсами, но и обладает большим потенциалом в перспективных высокотехнологичных отраслях. Мы готовы содействовать модернизации промышленности Казахстана за счет своих передовых промышленных и цифровых технологий. В условиях непредсказуемости международной обстановки наши страны должны укреплять сотрудничество, объединяя сильные стороны и потенциал друг друга, а также активно создавать новые возможности для совместного роста на взаимовыгодной основе, – считает Президент Республики Корея.

По итогам переговоров министры иностранных дел Республики Казахстан и Республики Корея обменялись вербальными нотами о повышении уровня казахстанско-корейских отношений до Всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее.

Кроме того, в присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись следующими межправительственными и межведомственными документами:

1. Рамочное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея о сотрудничестве в нефтяной сфере;

2. Рамочный документ о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея в области развития талантов в сфере науки и технологий;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством занятости и труда Республики Корея о направлении и приеме работников в рамках системы EPS;

4. Меморандум о взаимопонимании между Агентством по атомной энергии Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея в области мирного использования атомной энергии;

5. Меморандум о взаимопонимании между Агентством по атомной энергии Республики Казахстан и Министерством климата, энергетики и окружающей среды Республики Корея в области мирного использования атомной энергии;

6. Меморандум о взаимопонимании в cфере интеллектуальной собственности;

7. Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея в сфере городского и инфраструктурного развития;

8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея о сотрудничестве в области развития передовой аэромобильности;

9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством климата, энергетики и окружающей среды Республики Корея;

10. Меморандум о взаимопонимании в области цифрового восстановления лесов и мер по борьбе с изменением климата;

11. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея о сотрудничестве в области культуры на 2026-2030 годы;

12. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством по делам патриотов и ветеранов Республики Корея по всестороннему сотрудничеству в области сохранения и управления историческими объектами.