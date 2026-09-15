Президент Казахстана был награжден высшей государственной наградой Республики Сербия

По случаю Дня сербского единства, свободы и национального флага Президент Сербии Александр Вучич подписал Указ о награждении Касым-Жомарта Токаева Орденом Республики Сербия на Большой цепи за выдающийся вклад в развитие многопланового сотрудничества между Казахстаном и Сербией.

Глава государства выразил искреннюю признательность Александру Вучичу и всему сербскому народу за оказанную честь, отметив, что воспринимает эту высокую награду как свидетельство прочных уз дружбы и взаимного доверия.

Президент выразил уверенность в том, что совместными усилиями казахско-сербское партнерство будет и впредь укрепляться в интересах народов двух стран.