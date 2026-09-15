Глава государства выступил на открытии казахско-корейского круглого стола

г. Сеул, Республика Корея

Президент обратился с приветственной речью к участникам мероприятия, объединившего представителей деловых кругов Казахстана и Республики Корея.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние три десятилетия Астана и Сеул построили прочные отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и искренней дружбе. По его словам, надежным фундаментом этого партнерства служат активный политический диалог и общее видение перспектив углубления многогранного сотрудничества.

– Сегодня Корея входит в число крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. Мы высоко ценим плодотворное присутствие крупнейших корейских компаний и будем и впредь укреплять эту позитивную тенденцию. Я всегда говорю, что корейские бизнесмены, являющиеся наиболее решительными и смелыми руководителями в сфере инвестиций, отличаются высоким уровнем порядочности и уважительным отношением к Казахстану, – отметил Президент.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, в прошлом году двусторонний товарооборот превысил 3 млрд долларов. По его мнению, этот показатель может быть удвоен при условии объединения усилий правительств двух стран и компаний.

– Общий объем прямых иностранных инвестиций из Кореи в Казахстан составил более 12 млрд долларов. В нашей стране работают более тысячи компаний с корейским капиталом, в том числе Samsung, Kia, Hyundai, Lotte, Doosan Enerbility, Shinhan Bank. Мы твердо намерены вывести наше взаимодействие на качественно новый уровень и всесторонне укрепить узы дружбы и партнерства. Данный визит предоставляет хорошую возможность закрепить достигнутый прогресс и придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, – сказал Глава государства.

Президент отметил, что в Казахстане с большим интересом следят за новой промышленной стратегией Президента Ли Чжэ Мёна, включая такие инициативы, как Three Mega Projects и Seven Major SEED initiative.

Далее Президент подробно остановился на программе экономической модернизации Казахстана и обозначил приоритетные направления углубления казахско-корейских отношений.

– Промышленное взаимодействие стало одной из самых прочных основ нашего экономического партнерства. Сегодня наш совместный портфель включает 51 проект в автомобилестроении, машиностроении, металлургии и других отраслях на общую сумму свыше 4 млрд долларов. Опыт корейских компаний убедительно доказал, что Казахстан является конкурентоспособной и надежной производственной площадкой. В 2025 году в стране было произведено около 170 тысяч автомобилей, что стало национальным рекордом. Значительная доля этого объема, включая легковые и грузовые автомобили, автобусы, пришлась на долю компаний Hyundai и Kia. Кроме того, в Казахстане растет производство корейской бытовой электроники. В настоящее время бытовая техника Samsung выпускается на местных заводах, что еще больше расширяет присутствие корейских компаний. Наша цель – создать полностью интегрированную индустриальную экосистему, охватывающую локализованные компоненты, передовые материалы, электрооборудование и электронику, с ориентацией на обслуживание более широкого евразийского рынка. Приглашаю корейские компании воспользоваться этими возможностями и расширить свое производство в Казахстане, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В качестве одной из перспективных сфер двустороннего сотрудничества в выступлении было обозначено строительство и городское развитие.

– Ваша страна обладает опытом мирового уровня в строительстве, инженерии и развитии инфраструктуры. Корейские компании славятся тем, что реализуют сложные проекты оперативно, качественно и с использованием передовых технологий. Казахстан в настоящее время вступает в важный этап инфраструктурного развития. Мы намерены значительно ускорить темпы строительства по всей стране – от транспортной и коммунальной систем до жилищного строительства и социальной инфраструктуры. Считаю это одним из ключевых приоритетов своей деятельности на посту Президента. Мы планируем превратить Казахстан в одну большую строительную площадку, уделяя особое внимание таким социальным объектам, как больницы, детские реабилитационные центры, многофункциональные медицинские центры, современные школы, спортивные сооружения и транспортная инфраструктура. Это открывает значительные возможности для корейских корпораций. Мы рассчитываем на их активное участие в крупномасштабных проектах по всему Казахстану. Наше Правительство сформирует конкретный перечень таких инфраструктурных проектов, нацеленных на создание новых взаимовыгодных предприятий и продвижение инвестиционных инициатив, – подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание на то, что критически важные минералы стали одним из наиболее стратегически значимых и быстрорастущих секторов мировой экономики.

– Значительные запасы этих стратегических ресурсов в нашей стране также открывают широкие возможности для казахско-корейского сотрудничества в передовых отраслях промышленности и других высокодоходных секторах. Мы будем рады приветствовать корейские инвестиции и технологический опыт в освоении минерально-сырьевого потенциала Казахстана. В этой связи предлагаем модель «ресурсы – технологии – промышленность» для совместного развития полноценных цепочек создания добавленной стоимости. Создание в Алматы Центра технологического сотрудничества в сфере редких и редкоземельных металлов является очередным логичным шагом в рамках новой модели партнерства. Мы убеждены, что совместная работа ученых позволит нам перейти от изучения ресурсной базы к конкретным промышленным проектам, – заметил Глава государства.

По словам Президента, энергетика играет не менее важную роль в сотрудничестве двух стран. Он высоко оценил постоянный интерес корейских компаний к энергетической отрасли Казахстана.

– Компания Hyundai Engineering уже играет ключевую роль в строительстве Карачаганакского газоперерабатывающего завода. Мы рассматриваем данный проект как начало долгосрочного и стратегического присутствия корейских компаний на нашем рынке. Существует значительный потенциал для расширения этого партнерства на сферы газопереработки, нефтехимии, энергетической инфраструктуры и возобновляемой энергетики. Являясь крупнейшим в мире производителем урана, Казахстан обладает значительным потенциалом в области мирной атомной энергии. Особое внимание следует уделить малым модульным реакторам, которые играют все более значимую роль в мировом энергетическом секторе. Казахстан готов наладить взаимовыгодное сотрудничество с Кореей в этой области, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Далее в выступлении было подчеркнуто, что транспорт и логистика занимают центральное место в общей повестке дня. Казахстан, являющийся естественным мостом между Азией и Европой, намерен превратить это географическое преимущество в современный и эффективный транспортно-логистический каркас.

– Мы вкладываем значительные средства в железные и автомобильные дороги, морские порты, терминалы и инфраструктуру в целом, чтобы повысить пропускную способность, скорость и надежность этого маршрута. Считаем, что настало время расширить участие Кореи в развитии Среднего коридора. Казахстан приветствует корейские логистические компании, в том числе CJ Logistics и LX Pantos, которые уже создают в нашей стране современные логистические центры, мультимодальные терминалы, складские комплексы и цифровые решения для управления цепочками поставок. В целях поддержки данной работы предлагаю создать казахско-корейское совместное предприятие, которое будет содействовать реализации новых логистических проектов и инициатив, а также обеспечит беспрепятственный транзит корейских грузов через территорию нашего государства. Отрадно, что казахстанская компания Shin-Line и Lotte Global Logistics уже продвигают планы по налаживанию партнерства в этой сфере, – отметил Президент.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на значительные возможности расширения сотрудничества в области искусственного интеллекта и новых технологий.

– Ключевую роль в нашей стратегии в области искусственного интеллекта играет человеческий капитал. Мы убеждены, что технологическое лидерство в конечном счете зависит от людей и их способности стимулировать инновации. В этом контексте мы высоко оцениваем партнерство с Сеульским национальным университетом науки и технологий по совместному созданию первого в Казахстане Института искусственного интеллекта. Казахстан развивает одну из крупнейших экосистем центров обработки данных в Евразии, включающую «Долину ЦОДов» в богатой энергоресурсами Павлодарской области. Проект обеспечивает мощность до одного гигаватта с возможностью масштабируемого расширения, выделенными земельными участками и интеграцией с национальными суперкомпьютерными мощностями. Наша цель – представить Казахстан главным вычислительным центром Центральной Азии и мостом между Европой и Азией. Для корейских технологических компаний этот план предоставляет уникальные возможности. Учитывая наше стремление к получению высокой отдачи на всех этапах цепочки добавленной стоимости искусственного интеллекта, Казахстан готов расширить поставки материалов и компонентов для микроэлектроники и производства полупроводников. В связи с этим видим значительный потенциал для практического партнерства с мировыми лидерами отрасли, такими как Samsung Electronics и SK Hynix, – сообщил Глава государства.

Президент рассказал представителям корейских деловых кругов о стратегии развития города Алатау как урбанистического и экономического хаба нового поколения для передовых отраслей промышленности и инноваций.

– Основанный на цифровых технологиях, искусственном интеллекте и современной инженерии, город развивается при активном участии корейских партнеров. Совместно с компанией KIND мы работаем над реализацией мастер-плана, развитием жилых районов и привлечением корейских компаний, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что финансовый сектор представляет собой еще одно перспективное направление для продвижения партнерства двух стран. Также он отметил значительные возможности для расширения взаимодействия в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания.

– Наша продукция поставляется более чем в 70 стран. Мы готовы увеличить поставки зерна, масличных культур, мяса, молочной продукции, меда и других высококачественных товаров в Корею. В качестве более долгосрочной цели предлагаем разработку казахско-корейских агропромышленных цепочек создания стоимости, объединяющих потенциал нашего АПК с корейскими технологиями. В то же время у нас уже сложились прочные традиции сотрудничества в пищевой промышленности. Инвестиции Lotte в компанию «Рахат» – один из знаменитых шоколадных брендов Казахстана – служат ярким примером долгосрочного присутствия корейского бизнеса на нашем рынке. Мы высоко ценим это партнерство и рассчитываем увидеть немало новых историй успеха, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности развития человеческого капитала. По его словам, университеты Казахстана и Кореи уже поддерживают обширные академические связи в рамках более чем 230 соглашений.

Наряду с этим Глава государства считает, что значительные инвестиционные возможности открываются в здравоохранении. Приоритетные направления включают медицинскую инфраструктуру, фармацевтику, биотехнологии и медицинское оборудование.

В завершение Президент особо отметил, что несколько десятилетий назад Корея совершила невероятный рывок, став мировым лидером в ключевых сферах экономики.

– Сейчас Казахстан вступает в этап глубокой экономической модернизации с акцентом на новые отрасли, технологии, исследовательский потенциал и человеческий капитал. Уверен, что сегодняшнее мероприятие и подписываемые соглашения придадут мощный импульс более амбициозному партнерству. Я вновь призываю корейский бизнес более активно инвестировать в Казахстан. Правительство Казахстана окажет всестороннюю поддержку каждой взаимовыгодной инициативе, которую корейский бизнес принесет в нашу страну, – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

В ходе круглого стола также выступили Премьер-министр Республики Корея Хан Сон Сук, сопредседатель казахстанско-корейского Делового совета с корейской стороны Юн Джин Шик, сопредседатель казахстанско-корейского Делового совета с казахстанской стороны Нурлан Жакупов, исполнительный вице-президент Samsung Electronics Джо Сон Чжэ, председатель Shinhan Financial Group Чжин Ок-Дон, основатель и генеральный директор CONTEC Co., Ltd Ли Сунг Хи и президент Корейского института геологических и минеральных ресурсов (KIGAM) Квон И Кюн.