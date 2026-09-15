Главе государства представили инвестиционные проекты Казахстана и Южной Кореи

г. Сеул, Республика Корея

Президенту Касым-Жомарту Токаеву представили совместные инвестиционные проекты Казахстана и Республики Корея в различных отраслях экономики.

В числе представленных инициатив – проекты по локализации производства автокомпонентов в Алматы, включая глушители, обивку сидений, жгуты проводов и напольные покрытия для отечественных автозаводов, а также производство колесных дисков.

Главе государства также доложили о создании в Костанае локализационного центра KIA по выпуску дверных панелей, центральных консолей, сидений, потолочной и напольной обивки, бамперов и других автомобильных компонентов.

Кроме того, были представлены проекты по производству медицинских ультразвуковых диагностических систем, строительству в Алматы многопрофильной больницы с применением корейской модели управления и современных медицинских технологий, а также производству дронов.