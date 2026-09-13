Глава государства принял участие в саммите «БРИКС плюс»

г. Нью-Дели, Индия

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на проходящем в Нью-Дели пленарном заседании БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» на тему: «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и стабильности».

Глава нашего государства поблагодарил Премьер-министра Нарендру Моди за гостеприимство и прекрасную организацию саммита БРИКС.

– Символично, что наша встреча проходит в Нью-Дели – городе, олицетворяющем уникальное богатое культурное наследие Индии. В год 20-летия сотрудничества в рамках БРИКС председательство Индии придало особый импульс актуальнейшей повестке, ориентированной на интересы людей и основанной на принципе «Человечество превыше всего», – сказал Президент Казахстана.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, представляя почти половину населения мира и 40% мирового ВВП, БРИКС обладает не только значительными возможностями, но и ответственностью за преодоление разобщенности и достижение конкретных результатов.

– Однако в полной мере реализовать этот потенциал будет невозможно без решения фундаментальных проблем, стоящих перед мировым сообществом, и восстановления уровня доверия между ведущими державами. Эта тенденция отражена в опубликованном в 2026 году Глобальном индексе миролюбия, в котором используется понятие «Великая фрагментация» – эпоха геополитической конфронтации, роста милитаризации, ослабления многосторонних институтов и усиления торговых барьеров. В прошлом году глобальный экономический ущерб от насилия достиг почти 22 трлн долларов, или 10% мирового ВВП. Это тревожный сигнал. Мы видим, что региональные конфликты выходят далеко за пределы зон непосредственного противостояния и оказывают серьезное воздействие на мировую экономику. Нарушение работы важнейших морских маршрутов выявило уязвимость глобальных энергетических, продовольственных и торговых цепочек, – отметил Глава государства.

Еще одной серьезной проблемой Президент Казахстана назвал растущую угрозу трансграничной инфраструктуре.

– Поэтому мир и стратегическая стабильность являются необходимыми условиями для экономического и устойчивого развития. Однако речь идет далеко не только об экономике. Приоритетом должен стать переход от деэскалации региональной напряженности к долгосрочной стабильности посредством политического диалога и последовательной дипломатии. В более широком контексте эрозия архитектуры международной безопасности и затяжные конфликты повышают риск новой гонки вооружений, а также стратегических просчетов и ошибочных решений. Поэтому крайне необходим диалог на высоком уровне между ядерными державами в целях снижения ядерных рисков, в том числе связанных с новыми технологиями, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что снижение уровня доверия между ведущими державами ограничивает возможности Организации Объединенных Наций действовать эффективно.

– Тем не менее альтернативы ООН не существует. Реформа должна укрепить ее потенциал в сфере предотвращения конфликтов и принятия коллективных решений. Устав ООН следует соблюдать последовательно, а не избирательно. Реформа Совета Безопасности должна отражать современные реалии и обеспечивать справедливое представительство Азии, Африки и Латинской Америки. Развивающиеся средние державы также должны иметь более весомый голос в принятии глобальных решений, поскольку они способны поддерживать диалог и содействовать преодолению геополитических разногласий и противоречий. В качестве страны-партнера Казахстан рассматривает БРИКС как открытую платформу для практического сотрудничества, которая дополняет многостороннюю систему с центральной ролью ООН и связывает народы, регионы и рынки. Наш неизменный принцип – искать точки соприкосновения по каждому сложному вопросу. Этот подход отражает нашу сбалансированную, ориентированную на достижение конкретных целей внешнюю политику, основанную на стремлении к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми партнерами, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что товарооборот Казахстана с членами и партнерами БРИКС в 2025 году достиг около 72 млрд долларов.

– Обладая значительным промышленным, транзитным и технологическим потенциалом, мы намерены диверсифицировать торгово-экономические и инвестиционные связи со всеми государствами БРИКС. В качестве председателя Евразийского экономического союза Казахстан выступает за расширение экономического сотрудничества с БРИКС и продвижение работы по заключению соглашения о свободной торговле с Индией. Являясь надежным поставщиком ключевых сырьевых ресурсов, наша страна вносит вклад в обеспечение глобальной безопасности поставок. Мы видим значительные возможности для развития партнерства в сферах глубокой переработки в энергетике, критически важных минералов и сельского хозяйства, уделяя особое внимание передаче технологий, обмену знаниями и совместным инвестициям. Кроме того, мы располагаем значительным потенциалом для совместной реализации масштабных инфраструктурных проектов, в том числе имеющих международное значение. Новый Банк развития мог бы рассмотреть возможности финансирования коммерчески жизнеспособных проектов во всех странах БРИКС, в том числе и в Казахстане, – заметил Глава нашего государства.

Президент Казахстана считает, что укрепление транспортной взаимосвязанности позволит раскрыть этот потенциал и придать импульс общему экономическому росту.

– Являясь одним из ключевых транзитно-логистических центров Евразии, Казахстан стремится ускорить и сделать более предсказуемыми трансграничные перевозки за счет развития железнодорожной сети, портов и цифровой инфраструктуры. В прошлом году объем транзитных грузоперевозок через Казахстан приблизился к 40 млн тонн. Наша долгосрочная цель – довести этот показатель до 100 млн тонн в год. В целом наша транзитная сеть уже обеспечивает до 85% сухопутных грузоперевозок между Китаем и Европой. В рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута Казахстан выступает связующим звеном между Азией и Европой через Каспийское море. Дальнейшая синергия этого важнейшего транспортного маршрута с инициативой «Один пояс, один путь» и Международным транспортным коридором «Север – Юг» позволит сформировать более интегрированную и устойчивую евразийскую транспортную сеть. В этой связи приветствую предложенную Индией Рамочную программу БРИКС по сотрудничеству в сфере логистики и цепочек поставок, поскольку она может способствовать развитию практического сотрудничества в рамках «БРИКС плюс»,– сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства далее остановился на роли искусственного интеллекта, который уже трансформирует экономики, общества и глобальный баланс сил.

– Объединив технологические возможности ведущих развивающихся экономик с их масштабом, БРИКС способен открыть новые возможности для инноваций, инвестиций и устойчивого роста. Казахстан рассматривает искусственный интеллект как стратегический приоритет и готов задействовать свою развитую вычислительную инфраструктуру, а также национальные и цифровые центры ООН для расширения эффективного взаимодействия в формате БРИКС плюс. В качестве конкретного шага предлагаю запустить Партнерство БРИКС плюс в сфере искусственного интеллекта для объединения национальных центров ИИ, предоставления доступа к лабораториям и научным проектам, а также разработки многоязычных решений, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев также акцентировал внимание на том, что устойчивость требует не только технологического прогресса.

– Хотел бы затронуть вопрос водных ресурсов, который имеет принципиальное значение для всех нас. В глобальном масштабе управление водными ресурсами по-прежнему остается фрагментированным. В этой связи мы предложили создать Международную водную организацию в качестве специализированного учреждения ООН, чтобы обеспечить большую согласованность глобальных усилий и укрепление межгосударственной координации. Приглашаю государства-члены и партнеров БРИКС присоединиться к международным консультациям, инициированным нашей страной, – отметил Глава государства.

В завершение своей речи Президент Казахстана заявил, что многополярность без эффективной многосторонности неизбежно сделает «Великую фрагментацию» еще более опасной для человечества. По его мнению, поэтому Казахстан выступает за многополярность, основанную на суверенном равенстве, балансе интересов и общей ответственности. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Саммит в Нью-Дели будет способствовать продвижению этого видения через практическое сотрудничество и совместный прогресс.