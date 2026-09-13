На полях саммита БРИКС, проходящего в Нью-Дели, Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел ряд кратких встреч с мировыми лидерами и руководителями глобальных структур, включая Президента России Владимира Путина, Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, Премьер-министра Вьетнама Ле Минь Хынга, Президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, Генерального директора ВТО Нгози Оконджо-Ивеала и заместителя Премьер-министра Таиланда Сихасака Пуангкеткео.

В ходе бесед обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также вопросы взаимодействия в рамках международных форматов.