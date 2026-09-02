Сегодня Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева министром иностранных дел Республики Казахстан назначен Мухтар Тлеуберди.

По поручению Главы государства Вице-Президент Ерлан Карин представил нового министра коллективу внешнеполитического ведомства.

Ерлан Карин отметил, что после вступления в силу Конституции началась перезагрузка государственно-политической модели. Состоялись выборы депутатов однопалатного Курултая, сейчас идет формирование нового состава Правительства во главе с Премьер-министром Олжасом Бектеновым.

Вице-Президент выразил уверенность в том, что Мухтар Тлеуберди, обладающий большим опытом работы в сфере внешней политики, сможет обеспечить эффективную реализацию задач, поставленных Главой государства. Он пожелал новому министру и коллективу министерства иностранных дел успехов в работе во благо страны.

Также Ерлан Карин поблагодарил Ермека Кошербаева за плодотворный труд на посту министра иностранных дел.