Глава государства принял министра по чрезвычайным ситуациям Мурата Муханова

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления деятельности министерства по чрезвычайным ситуациям и поставил ряд конкретных задач.

Глава государства поручил обеспечить готовность к сезонным чрезвычайным ситуациям, продолжить развитие районных и сельских подразделений, повысить уровень их технической оснащенности.

Особое внимание было уделено пожарной, промышленной и сейсмологической безопасности, совершенствованию системы оповещения населения, а также внедрению цифровых решений и искусственного интеллекта для прогнозирования и раннего выявления угроз.

Кроме того, Президент отметил необходимость укрепления кадрового потенциала министерства и повышения уровня профессиональной подготовки спасателей.