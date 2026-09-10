Телеграмма поздравления Королю Норвегии Хокону VIII

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Норвегии Хокону VIII по случаю его восшествия на престол.

– Это знаменательное событие открывает новую главу в многовековой истории норвежской монархии – незыблемого символа преемственности, единства и неотъемлемой части национальной идентичности. Уверен, что Ваше преданное служение будет способствовать дальнейшему развитию страны и благополучию ее народа, – говорится в телеграмме.

Президент также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям казахско-норвежское сотрудничество будет и впредь укрепляться.