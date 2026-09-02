Касым-Жомарт Токаев поздравил Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президента То Лама и его соотечественников с Днем независимости.

В телеграмме отмечается, что этот знаменательный праздник служит ярким символом национального единства и созидательного духа вьетнамского народа, а также стремления страны к устойчивому развитию и процветанию.

Президент Казахстана также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям стратегическое партнерство продолжит поступательно развиваться на благо народов двух стран.

Глава государства пожелал То Ламу успехов в его ответственной деятельности, а народу Вьетнама – счастья и благополучия.