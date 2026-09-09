Родился 3 апреля 1982 года в Акмолинской области.

В 2003 году окончил Казахстанско-Российский университет в городе Астане по специальности «юриспруденция».

В период с 2004 по 2009 год проходил правоохранительную службу на различных, в том числе руководящих должностях, в органах уголовно-исполнительной системы.

С 2009 по 2019 год работал в отделе обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

С июля 2019 года продолжил государственную службу в Администрации Президента, с сентября 2022 года занимал должность заместителя заведующего Отделом правоохранительной системы.

5 сентября 2026 года распоряжением Главы государства назначен заместителем Руководителя Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан.

Награжден орденами «Құрмет» и «Парасат», а также медалью «Ерен еңбегі үшін».