Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Таджикистана

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Эмомали Рахмона и его соотечественников с 35-летием Независимости Республики Таджикистан.

Глава нашего государства отметил, что за годы суверенитета Таджикистан добился впечатляющих успехов в государственном строительстве, социально-экономическом развитии, а также защите и продвижении национальных интересов на мировой арене.

– В Казахстане с искренней радостью воспринимаются успехи Вашей страны, мы высоко ценим отношения дружбы и взаимной поддержки. Уверен, совместными усилиями казахско-таджикское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо двух братских стран и народов, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана пожелал Эмомали Рахмону успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана – благополучия и процветания.