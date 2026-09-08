В Акорде под председательством Вице-Президента Ерлана Карина прошло рабочее совещание по совершенствованию работы контакт-центров госорганов, внедрению новых инструментов каналов обратной связи с населением.

В работе совещания приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан, заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений граждан Администрации Президента, представители Казахстанского института стратегических исследований, структурных подразделений Генеральной прокуратуры, Министерства труда и социальной защиты, Министерства финансов, Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

Ерлан Карин отметил, что в соответствии с поручением Главы государства во всех сферах активно внедряются цифровые технологии и инструменты искусственного интеллекта.

– Президентская инициатива по масштабной цифровизации страны касается в том числе и такой важной сферы работы госорганов, как обеспечение эффективных каналов обратной связи с населением, – подчеркнул Ерлан Карин.

По его словам, государством выстроена функциональная и масштабная инфраструктура для обратной связи с населением. Так, по линии ЦОНов ежегодно оказывается более 30 млн услуг по всей стране, а государственные контакт-центры принимают более 21 млн звонков в год.

Вместе с тем проведенный анализ показывает региональную диспропорцию работы контакт-центров I-Komek в регионах. Так, на долю столицы приходится более половины из 4 млн звонков, поступивших от граждан за 2025 год. Низкая эффективность региональных контакт-центров вынуждает граждан искать решение своих повседневных вопросов путем обращений через республиканскую платформу «е-Өтініш». В итоге информация поступает в местные исполнительные госорганы со значительным запозданием, что негативно сказывается на сроках решения насущных вопросов населения.

– Поэтому в первую очередь надо распространять положительный опыт работы столичного I-Komek на остальные регионы, повышать эффективность их работы по решению повседневных вопросов населения, – подчеркнул Ерлан Карин.

В ходе совещание представители госорганов проинформировали о деятельности фронт-офисов, в том числе платформы «Е-Өтініш», Контакт-центра службы «111», ЦОНов и Центров приема граждан при госорганах.

– В последнее время госорганами проделана большая работа по оцифровке госуслуг, внедрению новых технологий в систему госуправления. На сегодняшний день ключевой задачей становится интеграция фронт-офисов госорганов в единую платформу, внедрение более передовых инструментов, основанных на искусственном интеллекте. Это позволит повысить эффективность реализации президентских инициатив и значительно ускорить решение запросов наших граждан, – подчеркнул Ерлан Карин.

По итогам совещания Вице-Президент дал ответственным госорганам конкретные поручения, направленные на формирование проактивного формата работы госорганов и совершенствование работы каналов обратной связи с населением.