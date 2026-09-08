Заместитель Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан Балаева Аида Галымовна

Родилась в 1974 году в Алматинской области.

В 2000 году окончила Алматинский государственный университет имени Абая, в 2007 году – Казахский национальный аграрный университет.

В 2012 году присуждена ученая степень кандидата социологических наук.

1998-1999 годы – корреспондент редакции газеты «Қылмыс пен жаза»;

1999-2004 годы – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного Управления информации и общественного согласия;

2004 год – начальник отдела анализа и прогнозирования Управления информации города Алматы;

2004-2005 годы – заместитель начальника Управления информации города Алматы;

2005-2006 годы – заместитель директора Департамента внутренней политики города Алматы;

2006-2008 годы – директор Департамента внутренней политики города Алматы;

2008 год – директор Департамента внутренней политики города Астаны;

2008-2010 годы – начальник Управления внутренней политики города Астаны;

2010-2014 годы – заместитель акима города Астаны;

2014-2019 годы – заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан;

2019-2020 годы – Помощник Президента Республики Казахстан – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан;

2020-2022 годы – Министр информации и общественного развития Республики Казахстан;

2022-2023 годы – заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

2023-2025 годы – Министр культуры и информации Республики Казахстан;

С 2022 года по настоящее время – председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан;

2025-2026 годы – Заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации Республики Казахстан;

31 августа 2026 года Указом Президента Республики Казахстан назначена Заместителем Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан.

Награждена орденами «Құрмет» (2010), «Парасат» (2015), «Барыс» III степени (2021), «Барыс» II степени (2024), «Барыс» I степени (2026), «Дустлик» (Узбекистан, 2024) а также юбилейными медалями «10 лет Астане», «20 лет Независимости Республики Казахстан».