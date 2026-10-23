Вице-Президент вручил государственные награды ряду общественных деятелей

По поручению Главы государства Вице-Президент Ерлан Карин вручил государственные награды ряду общественных деятелей, представителям сферы науки, образования и культуры.

По словам Вице-Президента, в этом году в стране произошли изменения исторического значения.

– Наша Конституция закрепляет ценности и принципы, отражающие нашу идентичность, единство, устремленность к развитию и прогрессу. Как постоянно подчеркивает Президент Касым-Жомарт Токаев, основополагающими ценностями нашего общества являются Независимость и Суверенитет. Поэтому День Республики имеет особое значение для всех граждан страны, – сказал Ерлан Карин.

Вице-Президент подчеркнул, что Глава государства придает особое значение продвижению культа созидательного труда, ценностей трудолюбия и профессионализма, повышению статуса рабочих профессий. Поэтому Указом Президента высокими государственными наградами в этом году отмечены более 120 ветеранов труда, свыше 470 работников промышленности и сельского хозяйства, около 150 ученых и педагогов, порядка 120 медработников, более 200 предпринимателей, а также другие граждане, вносящие значительный вклад в развитие страны.

Ерлан Карин от имени Главы государства поздравил награжденных с предстоящим Днем Республики, пожелал им благополучия, плодотворной работы и дальнейших успехов во благо страны.