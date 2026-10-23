Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Республики!

Эта знаменательная дата имеет особое значение для всего нашего народа!

25 октября был принят судьбоносный документ – Декларация о государственном суверенитете Казахстана.

Именно этот день открыл новую эпоху в летописи нации, положившую начало самостоятельному развитию нашей страны.

Восторжествовала историческая справедливость, и на нашей священной земле был заложен прочный фундамент Независимости.

Поэтому без преувеличения можно сказать, что этот день ознаменовал собой возрождение традиции государственности в Великой степи.

В нынешнем году мы отмечаем национальный праздник в преддверии 35-летия Независимости страны.

К этому историческому рубежу Казахстан подходит как динамично развивающееся государство, пользующееся уважением всего мирового сообщества.

Годы Суверенитета увенчались значительными достижениями.

Утверждены незыблемые атрибуты национальной идентичности – государственные символы.

Наш небесно-голубой флаг развевается у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.

Сформирована национальная финансовая система. Окончательно закреплены наши границы.

В самом сердце священной Сарыарки, на месте старого города, был заложен фундамент нашей новой столицы Астаны – города, которым восхищается весь мир.

Укрепив наше единство, мы на глобальном уровне заявили о себе как о территории мира и согласия.

Уважаемые соотечественники!

Объединив наши усилия, мы строим Справедливый Казахстан и утверждаем в обществе принцип Справедливости.

Считаю абсолютно верным утверждение, что справедливость – это высшая духовная ценность. Новая партия носит название «Әділет».

Безусловно, нет ничего превыше Справедливости. Ведущая партия носит название «Әділет».

Именно с позиции Справедливости нам следует смотреть на исторические процессы и давать им объективную оценку.

Поэтому полагаю, что никогда не будет предано забвению имя Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, внесшего огромный вклад в становление Суверенного Казахстана, его развитие в крайне сложных экономических условиях и достижение нашей страной многочисленных исторических успехов. Поскольку такая оценка соответствует требованиям Справедливости.

Народная мудрость гласит: «Ынтымақ – мызғымас қорған» («Согласие – несокрушимая опора»).

Мы – народ, который смотрит в будущее уверенно и с оптимизмом.

Благодаря согласию и стабильности мы с честью прошли через непростые испытания.

Приумножая благосостояние страны, мы расширили горизонты нашего бытия.

Как единая нация мы успешно воплотили в жизнь кардинальные преобразования.

Cамое главное, на основе всенародного волеизъявления мы приняли Новую Конституцию –священный документ, который служит для нас незыблемым ориентиром.

Вступившая в силу Конституция стала краеугольным камнем законодательства нашего многонационального государства.

Каждый принцип, каждая статья Основного закона призваны служить интересам страны. Суверенитет страны, территориальная целостность, законные права и свободы граждан в соответствии с нашей Конституцией признаны высшими ценностями.

Обеспечение Закона и Порядка, укрепление общенационального единства были закреплены в качестве незыблемых принципов.

Развитие науки и образования, инноваций и высоких технологий определено как стратегическое направление деятельности государства.

Конституция четко определяет видение прошлого, настоящего и будущего Казахстана.

Основной закон дал старт новому этапу кардинальных преобразований, в результате которых полностью обновлена система государственной власти.

Сформирован однопалатный Курултай.

Таким образом, мы на практике реализовали концепцию «Сильный Президент – влиятельный Парламент, то есть Курултай – подотчетное Правительство».

Была учреждена должность Вице-Президента. Внесены необходимые изменения в структуру Совета Безопасности.

Свою работу начал высший консультативный орган – Қазақстан Халық Кеңесі.

Наше государство стало одним из немногих в мире, где добровольческое, или волонтерское, движение обрело конституционный статус.

Как известно, в современном мире не было подобных масштабных изменений в системе власти в столь сложных, нестабильных, непредсказуемых и неопределенных условиях. Для нашего государства это большой политический шаг вперед.

С 2019 года рост нашей экономики составил около 30%.

Объем ВВП на душу населения превысил 15 тысяч долларов. В рамках проекта «Национальный фонд – детям» на счета 7 миллионов детей было перечислено 2,5 млрд долларов.

В прошлом году было введено в строй более 20 млн квадратных метров жилья. Это невиданный ранее показатель.

Средняя продолжительность жизни приблизилась к 76 годам. По данным Всемирного банка, Казахстан по этому показателю лидирует в нашем регионе. Первостепенное внимание мы уделяем укреплению потенциала национальной экономики.

Мы вошли в число самых влиятельных стран мира, заняв 34-е место.

Объем валового внутреннего продукта нашей страны приближается к 350 млрд долларов. Таким образом, мы занимаем второе место в СНГ.

Значительно выросла доля малого и среднего бизнеса в ВВП, достигнув 40%.

Наши предприниматели наращивают производство отечественных товаров, сложилась новая деловая культура.

Сегодня в этой сфере трудится почти половина трудоспособных граждан страны. Кроме того, создаются условия для развития производства на базе передовых технологий.

За последние 5 лет доля экспорта обрабатывающей промышленности превысила 45%. Таким образом, индустрия Казахстана поднимается на новый качественный уровень развития.

За последние годы мы совершили настоящий рывок в развитии железнодорожного машиностроения.

Начали производить почти все необходимое – от рельсов и шпал до вагонов и электровозов.

Набирает обороты и выпуск автомобилей.

Ежегодно с конвейера сходит свыше 150 тысяч легковых и грузовых машин.

Мощный импульс получают все стратегические отрасли экономики.

Поступательному прогрессу страны способствуют масштабные иностранные инвестиции.

За последние семь лет объем привлеченных средств достиг 155 млрд долларов.

Участие в международных мероприятиях высшего уровня и посещение различных стран, помимо укрепления политической репутации Казахстана, приносят также огромную практическую пользу.

Показательно, что с начала года подписано 355 коммерческих соглашений на общую сумму 60 млрд долларов.

Наша страна укрепляет позиции в качестве ведущего транспортно-логистического хаба Евразии.

Возводятся и модернизируются аэропорты, вокзалы, мосты, морские гавани, обновляется приграничная инфраструктура. Это важная работа, и она будет иметь продолжение.

В течение семи лет построено и отремонтировано несколько десятков тысяч километров автомобильных и железных дорог.

Через нашу территорию прокладываются транспортные, энергетические и цифровые маршруты, соединяющие Европу и Азию.

Казахстан стал известен в мире как развитое, стабильное, светское государство, вносящее значительный вклад в укрепление мирового порядка в качестве средней державы.

Благодаря прагматичной и ответственной внешней политике Казахстан сохраняет высокий международный авторитет.

Наш паспорт пользуется большим уважением во всем мире.

Для наших граждан и бизнеса открыты все границы.

Казахстан стал активным участником глобальной цифровой трансформации.

В нашей столице функционируют Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai и современный уникальный технопарк Astana Hub.

Экспорт IT-услуг превысил один миллиард долларов.

Запущены два суперкомпьютера, ресурсы которых служат отечественным компаниям и ученым. На подходе третий очень мощный суперкомпьютер.

Прочной основой цифровой экономики призван стать строящийся кластер дата-центров – «Долина ЦОДов».

Мы реализуем общенациональную стратегию Digital Qazaqstan, внедряем технологии искусственного интеллекта во все сферы жизни.

Все эти шаги нацелены на построение Цифрового, другими словами, прогрессивного государства, стоящего на службе нашего народа.

За последние семь лет на развитие социальной сферы было выделено 88 трлн тенге. Эти средства следует рассматривать как инвестиции в улучшение благосостояния населения.

На сегодняшний день качество медицинских услуг повышается во всех регионах, особенно в сельской местности и отдаленных районах.

С 2019 года по всей стране было построено 1259 медицинских учреждений.

В Конституции страны четко установлено право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Нашим гражданам доступно более тысячи бесплатных видов медицинских услуг. Без преувеличения, это абсолютно уникальный формат социальной поддержки населения.

Кроме того, бесплатным горячим питанием во всех школах обеспечено более 1,7 миллиона учащихся, в том числе все ученики начальных классов и дети из социально уязвимых групп.

В Казахстане действует большое количество социальных льгот, однако отдельные виды выплат представляют собой скорее растраты средств.

В связи с этим Правительство в настоящее время проводит детальный анализ данной сферы, разбирается в ситуации.

Еще одной важной задачей является всестороннее развитие сферы образования. Это делается, прежде всего, во имя светлого будущего подрастающего поколения.

За это время в стране было открыто 1483 детских сада, было построено 1342 современных школы.

В течение последних семи лет на высшее образование для молодежи было выделено более 655 тысяч образовательных грантов на общую сумму 1,5 трлн тенге.

Предпринятые шаги будут способствовать освоению молодыми людьми выбранных профессий и качественному развитию их практических навыков.

Есть такая народная мудрость: «Егемен елдің еңсесі – биік» («У суверенного государства – высокий дух»).

Благодаря Независимости мы добились больших успехов в различных сферах.

Поэтому мы обязаны беречь мир в стране и самоотверженно трудиться ради укрепления нашей государственности.

Сегодня я напомнил о некоторых наших достижениях.

Однако в условиях современных вызовов и обостряющейся конкуренции недопустимо довольствоваться прошлыми успехами.

Нам предстоит еще многое сделать. Мы признаем имеющиеся недостатки и упущения. Правительство, депутаты и государственные служащие должны приложить все усилия для их устранения.

Подробно приоритетные задачи и планы развития государства я представлю на следующей неделе в Послании народу Казахстана.

Как известно, мир стремительно меняется, и чтобы не оказаться на обочине прогресса, исключительно важно идти в ногу со временем.

Развитие человеческого капитала – стратегическое направление деятельности государства, закрепленное в нашей Конституции. Нам нужно воспитывать сознательных, открытых, конкурентоспособных, патриотичных, ответственных граждан. Именно это обеспечит рост и процветание нашей страны.

Необходимо глубоко укоренять ценности патриотизма, трудолюбия, созидания, взаимного уважения и милосердия, а также формировать в нашем обществе обновленную этику.

Вам хорошо известно о нынешней международной ситуации, в том числе о последних событиях, происходящих в развитых странах.

Несомненно, без обеспечения Закона и Порядка, поддержания мира и гармонии невозможно достичь прогресса и, в конечном итоге, сохранить наше единство.

Убежден, что сплоченность общества и синергия усилий ради общих интересов позволят нам преодолеть любые вызовы и достичь всех поставленных целей.

Дорогие соотечественники!

День Республики – это уникальный общенациональный праздник, который объединяет всех наших граждан.

Суверенитет и Независимость – наше самое дорогое достояние, наивысшие ценности!

Поэтому сохранение и укрепление нашей государственности – наш священный долг.

Благодаря твердой воле и стойкости наших предков мы обрели Суверенитет.

Память о героях, отдавших жизнь за Независимость и самоотверженно сражавшихся за свободу, навсегда останется в наших сердцах.

Старшее поколение выдержало все удары судьбы, преодолело трудности и опасности, продолжая упорно трудиться на благо страны.

Все наши соотечественники, особенно молодежь, начали глубоко понимать историю своей страны, относиться к ней с истинным уважением. Это весьма позитивная тенденция.

Действительно, историю нельзя рассматривать однобоко.

Наше прошлое – это летопись великих побед, славного наследия и непревзойденных традиций.

Богатая событиями история нашей страны написана отважными, преданными своему делу, яркими личностями.

Их жизнь и идеалы служат примером для подрастающего поколения.

В конечном счете, наша страна крепнет благодаря государственникам, патриотам, интеллигентным, ответственными и трудолюбивым людям.

Несомненно, граждане, находящиеся среди нас сегодня, обладают этими высокими качествами.

В их числе кавалер ордена «Еңбек Даңқы» Абдрашит Койшибекович Доспанов.

Продолжая дело своего отца, он уже более 40 лет достойно работает в металлургической отрасли.

Благодаря своим профессиональным навыкам и верности трудовому долгу он добился больших успехов и внес значительный вклад в развитие нашей страны.

Он продолжает делиться опытом с молодыми специалистами и обучает их тонкостям выбранного дела.

Сегодня я принял решение присвоить Абдрашиту Койшибековичу Доспанову звание «Қазақстанның Еңбек Ері».

На это праздничное мероприятие приглашен видный представитель нашей национальной культуры, известный композитор и педагог Алтынбек Коразбаев.

Его песни нашли отклик в сердцах нескольких поколений и вошли в золотой фонд казахского искусства.

Сегодня я вручу Алтынбеку Коразбаеву высокую награду – орден «Отан».

В этом зале присутствует прославленный альпинист Казбек Валиев. Он покорил высочайшие вершины планеты и стал легендой мирового альпинизма.

В знак признания выдающихся заслуг Казбека Шакимовича я принял решение наградить его орденом «Барыс» ІІ степени.

Олицетворением высокого педагогического мастерства, профессионализма и верности избранному делу является Наталья Викторовна Сафиулина.

Учитель-новатор, она успешно внедряет передовые подходы к обучению особенных детей.

Государство будет и впредь поддерживать педагогов, содействующих формированию по-настоящему инклюзивного общества.

За значительный вклад в развитие образования Наталье Викторовне Сафиулиной присваивается звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».

Кроме того, известному оперному певцу Талгату Маратовичу Мусабаеву, внесшему значительный вклад в развитие культуры, присваивается звание «Қазақстанның халық әртісі».

Наряду с деятелями искусства глубокого уважения заслуживает и труд ученых, посвятивших себя исследованию культуры.

Известному краеведу Баурджану Узбекалиевичу Джанибекову, который активно участвует в развитии музейного дела и сохранении нашего историко-культурного наследия, присваивается звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

Талантливому педагогу, искусствоведу Эльмире Сакеновне Султангалиевой вручается орден «Құрмет».

Весомый вклад в развитие нашей страны вносят представители рабочих профессий.

Сегодня здесь собрались настоящие труженики, добившиеся значительных успехов своим честным трудом.

Особого упоминания заслуживает сотрудник организации «Астана-Зеленстрой» Дидар Телжанұлы.

Полезные начинания, реализуемые в этой сфере, тесно перекликаются с концепцией «Таза Қазақстан», которую я инициировал в качестве Президента. Не будет преувеличением сказать, что эта работа имеет огромное значение для всей страны.

Ведь очевидно, что если наши улицы не будут чистыми, если повсюду не будут расти деревья и цветы, если граждане не будут бережно относиться к природе, то и вся страна не сможет идти по пути развития и созидания.

Это общее дело Правительства, Курултая, правоохранительных органов, представителей местных исполнительных органов, других государственных и негосударственных организаций, высших учебных заведений и школ. Иными словами, «Таза Қазақстан» – это общенациональное движение.

Сегодня за значительный вклад в благоустройство нашей столицы профессионал своего дела Дидар Телжанұлы награждается орденом «Құрмет».

Также медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечен трудовой вклад Аманжола Токеновича Уисенбаева, сотрудника учреждения «Астана-Орманы».

В этот знаменательный день мы воздаем должное Сергею Николаевичу Пустыльникову – механизатору из района Шал акына Северо-Казахстанской области.

На протяжении трех десятилетий он плодотворно трудится на ниве сельского хозяйства и передает свой богатый опыт подрастающему поколению.

За успехи в труде и верность призванию Сергей Николаевич Пустыльников награждается орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени.

Мы уделяем особое внимание укреплению здоровья нации и воспитанию интеллектуально развитого поколения.

Наш долг – всесторонняя поддержка педагогов и медицинских работников, глубокое уважение к их труду.

Сегодня старшая медсестра Анар Рахманбековна Абдыкулова и почетный педагог Салима Ибраимовна Жумамуратова награждаются медалью «Шапағат».

Общественное согласие – нерушимая гарантия нашего суверенитета.

Орденом «Ел бірлігі» будет отмечена группа граждан, которые плодотворно трудятся во имя укрепления единства и согласия в нашей стране.

Кроме того, государственных наград будут удостоены более двух тысяч граждан, внесших весомый вклад в развитие государства и ставших примером для окружающих благодаря своему добросовестному труду.

В том числе 129 ветеранов труда, 473 труженика промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей, свыше 200 представителей малого и среднего бизнеса, более 150 педагогов и ученых, около 120 медицинских работников и другие наши соотечественники.

Поздравляю вас!

Уважение к людям труда, которые приумножают авторитет нашей страны, – один из незыблемых приоритетов государственной политики.

В преддверии Дня Республики выражаю искреннюю признательность вам и всем нашим соотечественникам.

Пусть крепнет наша государственность!

Пусть процветает наша священная Родина – Казахстан!