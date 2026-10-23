О присвоении звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Доспанову А.К.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За выдающиеся заслуги в производственной деятельности присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Доспанову Абдрашиту Койшибековичу – плавильщику Жезказганского медеплавильного завода ТОО «Kazakhmys Smelting».
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 22 октября 2026 года
№ 1536