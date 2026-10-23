В преддверии национального праздника Дня Республики Указом Президента Республики Казахстан ряд граждан за значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность отмечен государственными наградами. В их числе ветераны труда, представители рабочих профессий, производственной сферы, бизнеса, образования и науки, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, деятели культуры и искусства.

Звание «Қазақстанның Еңбек Ері» за выдающиеся заслуги в производственной деятельности присвоено плавильщику Жезказганского медеплавильного завода ТОО «Kazakhmys Smelting» А.Доспанову.

Орденом «Отан» награжден А.Коразбаев – видный деятель культуры и искусства, композитор, сыгравший важную роль в становлении популярной в стране и за рубежом группы «Музарт».

Ордена «Барыс» І степени удостоены президент ОЮЛ «Концерн TNS-group» Т.Джумагулов и актер Н.Ихтымбаев; ордена «Барыс» ІІ степени – ветеран сферы образования Е.Мамбетказиев, вице-президент ОЮЛ «Федерация альпинизма и спортивного скалолазания Республики Казахстан», легендарный покоритель горных вершин К.Валиев; ордена «Барыс» ІІІ степени – директор ТОО «Ново-Приречное» В.Тюркин, председатель Актюбинского областного филиала РОО «Организация ветеранов» С.Шангутов и другие.

Орденом «Парасат» отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры и представителей производственной сферы. В их числе председатель крестьянского хозяйства «Ақмая» Д.Жұмбеков, главный научный сотрудник РГП «Институт языкознания имени А.Байтурсынова» Н.Уәли, археолог А.Подушкин, профессор НАО «Карагандинский медицинский университет» М.Тусупбекова, генеральный директор ТОО «Радуга» Д.Шарапаев и другие.

В числе награжденных орденом «Құрмет» – машинист крана АО «Озенмунайгаз» Б.Доскарин, заведующий отделением КГП «Многопрофильная областная детская больница» Карагандинской области Е.Кальмбах, главный агроном ТОО «Астык-STEM» Северо-Казахстанской области Т.Хамидуллин, основатель общественного фонда поддержки онкологических больных «Здоровая Азия» Н.Плохих, руководитель реабилитационного центра «Қамқорлық» Кызылординской области А.Мусафирова, ветеран водного хозяйства Атырауской области Н. Қонас, детский врач КГП «Многопрофильная областная детская больница» Актюбинской области Б.Медетбаев и другие.

За вклад в укрепление общественного согласия и межнациональных отношений орденом «Ел бірлігі» награждены почетный председатель общественного объединения «Туркменский общественно-культурный центр города Алматы» Г.Аннакулиева, председатель общественного объединения «Чечено-ингушское этнокультурное объединение «Вайнах» Карагандинской области У.Джанаев, исполнительный директор общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» Д.Редлер, учитель ТОО «Tamos Space School» Д.Ромащенко.

Кавалерами ордена «Еңбек Даңқы» ІІІ степени стали труженики промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других производственных отраслей.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» присвоено видным представителям сферы культуры Б.Баймену, Т.Мүсілім, П.Палтаеву, М.Сайланбек, А.Темкиной и другим.

Звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» удостоены педагоги и представители сферы образования Н.Каранда, К.Мажитова, Е.Омарханов и Н.Сафиулина. Звания «Қазақстанның халық әртісі» удостоены деятели искусства Т.Мусабаев, Н.Отеулов.

Обладателями почетных званий «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» стал ряд медицинских работников, включая профессора Национального медицинского университета им. Т. Шарманова Т.Таркину.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности страны орденами «Даңқ» I и II степени, «Айбын» I, II и III степени, медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Всего государственными наградами отмечены 129 ветеранов труда, 473 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сферы сельского хозяйства и других отраслей, более 200 представителей малого и среднего бизнеса, более 150 педагогов и ученых, порядка 120 медицинских работников и другие граждане, которые своим ежедневным трудом вносят личный вклад в развитие страны.