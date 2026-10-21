Глава государства провел заседание Совета Безопасности по вопросам военной реформы

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан. Основной вопрос – проект Плана военной реформы.

Глава государства поручил разработать и внести на рассмотрение Совета Безопасности предложения по реформированию оборонной сферы с учетом масштабных преобразований в стране. Президент подчеркнул особое значение создания в самые короткие сроки современной, мобильной и технологичной армии.

– Поставлена задача изменить качество Вооруженных Сил. Это касается управления, подготовки военнослужащих, кадровой политики, военного образования, оборонного планирования и технологического оснащения. Особого внимания требуют безопасность службы, культура командования, эффективность использования государственных ресурсов. Взаимодействие армии с обществом тоже следует изменить. Речь идет о комплексной реформе. Половинчатые решения здесь не дадут необходимого результата, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе заседания заместитель Председателя Совета Безопасности Аида Балаева представила основные положения Плана, разработанного с учетом международного опыта военного строительства, современных методов ведения боевых действий и предложений отечественных специалистов.

Документ предусматривает институциональные преобразования, направленные на повышение эффективности всей военной организации государства. Планируется пересмотр структуры и состава Вооруженных Сил, совершенствование системы управления и оборонного планирования, формирование Беспилотных сил и усиление ключевых компонентов армии.

Важнейший аспект военной реформы – переход к двухэтапной модели срочной службы. Первые шесть месяцев новобранцы будут проходить подготовку в учебных центрах, последующие шесть месяцев – служить непосредственно в воинских частях с акцентом на боевую подготовку и выполнение задач в составе подразделений.

Особое внимание необходимо уделить обеспечению безопасности военнослужащих и защите их прав. Планируется создание институтов военных консультантов и Уполномоченного по делам военнослужащих, а также принятие мер по недопущению неуставных отношений, укреплению воинской дисциплины.

Предусмотрено также развитие единой системы военно-патриотической подготовки «Жас айбын» на основе концепции «Адал азамат», расширение сети специализированных военных школ и совершенствование начальной военной подготовки.

О планируемой модернизации Вооруженных Сил доложил министр обороны Айдос Мырзахметов.

Важным элементом военной реформы станет принятие новой информационно-коммуникационной стратегии Вооруженных Сил и повышение качества воспитательной работы на основе конституционного принципа «Закон и Порядок». Эти меры направлены на укрепление армейской дисциплины и доверия общества к армии.

Организационные мероприятия Плана будут реализованы до конца текущего года, основные концептуальные меры – в 2027 году.

В ходе заседания Председатель Совета Безопасности поручил до конца года завершить работу Комиссии по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан.

Президент подчеркнул, что военная безопасность является общенациональной задачей, требующей согласованной работы всех заинтересованных органов.

По итогам заседания План военной реформы был одобрен. Глава государства заявил, что определяющее значение имеет своевременная, полная реализация запланированных преобразований. Координация работы по выполнению Плана возложена на Правительство и Совет Безопасности.