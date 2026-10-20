Обращаясь к участникам церемонии, Касым-Жомарт Токаев назвал строительство металлургического предприятия в поселке Актогай области Абай одним из важнейших проектов, который придаст новый импульс развитию экономики страны.

– В своем прошлогоднем Послании народу я отметил стратегическое значение горно-металлургической отрасли для нашего государства и поставил ряд конкретных задач по ее развитию. Строительство нового завода можно назвать результатом активной работы, проводимой в данном направлении. Как известно, сегодня Казахстан динамично развивается, вступив в эпоху исторического подъема. Благодаря единству и созидательной энергии народа мы успешно претворяем в жизнь масштабные реформы. Самое главное, мы приняли Конституцию, которая станет ориентиром на пути к светлому будущему государства. Основной закон стал подлинным олицетворением незыблемых ценностей и принципов нашей нации. Повышение благосостояния народа определено в качестве одного из основополагающих принципов деятельности государства. В соответствии с Конституцией, природные ресурсы, находящиеся в недрах земли, принадлежат народу. Поэтому подобные промышленные проекты прежде всего будут служить на благо нашей страны, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан, обладающий колоссальными запасами полезных ископаемых, должен эффективно использовать эти природные ресурсы. В стране насчитывается более 9,5 тысячи месторождений, ежегодно добывается около 160 млн тонн руды, производится около 3,5 млн тонн медного концентрата.

– В целом отечественная обрабатывающая промышленность демонстрирует значительный рост. В прошлом году объем продукции сектора достиг 60 млрд долларов. За последние три года во всех регионах страны реализовано 540 индустриальных проектов. В результате создано около 50 тысяч постоянных рабочих мест. Сегодня мы приступаем к реализации еще одного значимого индустриального проекта. Это важное событие придаст дополнительный импульс развитию нашей экономики. Мощность нового предприятия составит 300 тысяч тонн катодной меди в год. Это полностью закроет потребности внутреннего рынка. После запуска завода Казахстан войдет в десятку ведущих мировых производителей высококачественной рафинированной меди. Кроме того, предприятие будет выпускать золото и серную кислоту. Реализация столь масштабного проекта внесет весомый вклад в развитие отечественной металлургии, – сказал Глава государства.

Президент поставил перед акционерами предприятия ряд важных задач.

– Необходимо удовлетворить все законные социальные потребности рабочих. В этом и заключается главный смысл «Слышащего государства». Правительство, местные органы власти должны поддерживать тесные связи с трудовыми коллективами и активно работать в соответствии с концепцией «Закон и Порядок», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства призвал уделять особое внимание широкому внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта в промышленную сферу.

– Применение передовых решений способствует росту производительности, повышению уровня безопасности труда и эффективной профилактике производственного травматизма. На недавно состоявшемся форуме AI & Digital Bridge я поставил перед Правительством ряд конкретных задач. Важно учесть это в ходе строительства завода. Безусловным приоритетом является обеспечение высокого качества строительных работ и соблюдение установленных сроков. Выражаю искреннюю признательность всем казахстанским специалистам, а также нашим китайским партнерам, которые активно участвуют в реализации этого уникального проекта. Уверен, что Актогайский медеплавильный завод внесет значительный вклад в укрепление промышленного потенциала Казахстана, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Затем Президент дал старт официальному запуску строительства нового предприятия.

В ходе телемоста также выступили аким области Абай Берик Уали, председатель совета директоров группы KAZ Minerals Олег Новачук, председатель совета директоров China Nonferrous Metal Mining Group Вэнь Ган.

На предприятии предусмотрен полный производственный цикл – от добычи и обогащения руды до выпуска готового металла. Комплекс будет перерабатывать собственный медный концентрат, что обеспечит устойчивость сырьевой базы и позволит увеличить добавленную стоимость продукции, создаваемой в Казахстане.

Проект реализуется Группой KAZ Minerals, инженерным партнером выступает китайская компания NFC. Объем инвестиций составляет порядка 1,8 млрд долларов, будет создано более 1 тысячи новых рабочих мест.

Получение первого медного катода запланировано на 2030 год. Помимо меди, завод будет выпускать металлическое золото, серебро и другую сопутствующую продукцию.