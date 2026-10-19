Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды спасателям

Глава государства поздравил участников торжественной церемонии с Днем спасателя и выразил благодарность всем сотрудникам сферы чрезвычайных ситуаций.

– Значение слова «спасатель» по своей сути отличается глубиной и многогранностью. Понятие «спасение» тесно связано с совершением благих дел и добрых поступков. Оберегать человеческую жизнь, защищать людей от угроз и опасностей, протягивать руку помощи попавшим в беду и находить для них слова поддержки в трудную минуту – все эти благородные черты определяют призвание настоящих спасателей. Именно поэтому наш народ называет вас – всех специалистов чрезвычайных служб – героями мирного времени. И это абсолютно справедливая оценка. Быть спасателем – это почетная миссия, пользующаяся признанием в обществе. Однако нам не следует забывать и о том, что добросовестный труд в сфере гражданской защиты – это дело, которое под силу далеко не каждому. Бесспорно, предъявляемые к вам требования весьма высоки – вы должны быть смелыми, мужественными, собранными и решительными. Но в первую очередь спасатель – это патриот, переживающий за страну, и высококвалифицированный специалист. Такую сложную профессию выбирают только сильные духом, смелые и ответственные личности, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудников органов ЧС подлинными профессионалами, прошедшими специальную подготовку, способными оперативно принимать решения в критический момент и не отступающими ни перед какими опасностями.

– По-другому и быть не может, ведь труд спасателей всегда находится на виду у всей страны. Ставя превыше всего профессиональный долг и ответственность, вы буквально ежедневно идете на риск. Иными словами, вы находитесь на переднем крае борьбы со стихиями. Вы неустанно трудитесь, чтобы прийти на помощь людям и вызволить их из беды. В любой чрезвычайной ситуации вы первыми спешите на выручку и рискуете собственной жизнью, чтобы сберечь чужую. В этом и заключается истинный героизм настоящих спасателей. Как Глава государства я считаю, что ваш самоотверженный труд достоин самого высокого уважения в нашем обществе, – отметил он.

Президент сообщил, что сейчас страна вступила на путь кардинальной модернизации. По его словам, масштабные реформы осуществляются во всех сферах жизни общества.

– Перед страной стоят четкие и ясные цели и задачи. Мы сплоченно строим Справедливый, Передовой, Сильный и Чистый Казахстан, в котором должны царить принцип «Закон и Порядок», единство и согласие. Получившая всенародную поддержку новая Конституция вступила в законную силу 1 июля. Это событие стало историческим. Наша Конституция вызвала большой интерес во многих странах мира. Основной закон, открывающий путь в светлое будущее и выступающий незыблемым ориентиром нашей нации, обрел совершенно новый облик, соответствующий требованиям времени. В Конституции четко закреплено, что Человек и его жизнь являются высшей ценностью. Каждый специалист сферы гражданской защиты вносит огромный вклад в защиту человеческих жизней и соблюдение этого незыблемого конституционного положения. Поэтому не будет преувеличением сказать, что все спасатели нашей страны – это нерушимая опора Безопасного Казахстана, – заметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что благодаря глубоким преобразованиям система государственного управления полностью обновилась.

– В стране начал работу однопалатный Курултай. К своей работе приступил и Қазақстан Халық Кеңесі – высший консультативный орган, имеющий конституционный статус. Осуществлена реформа Совета Безопасности. Скоро состоятся выборы в маслихаты всех уровней. В настоящее время по моему поручению началась работа по реформированию Вооруженных сил и формированию армии нового образца. Армия Казахстана должна быть передовой, сильной, соответствующей современным требованиям и готовой дать отпор любой угрозе. Стратегической задачей государства является защита Независимости и Суверенитета Казахстана, обеспечение национальной безопасности и защита прав и свобод граждан, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность внедрения передовых технологий и укрепления материально-технического потенциала сферы гражданской защиты.

– За последние пять лет казахстанские спасатели отреагировали на более чем 750 тысяч экстренных вызовов и оказали помощь порядка 240 тысячам граждан. Государство уделяет самое пристальное внимание совершенствованию системы гражданской защиты. Главной задачей сегодня становится предупреждение стихийных бедствий. В этой связи крайне важное значение приобретает внедрение передовых технологий и искусственного интеллекта. Еще одним значимым приоритетом является модернизация материально-технической базы спасательных служб. На сегодняшний день проводится масштабная работа для решения этих задач. За последние три года было приобретено около 3 тысяч единиц техники, в том числе современные самолеты и вертолеты, суда различного целевого назначения. Построено порядка 60 пожарных депо и спасательных станций. Ситуационный центр министерства по чрезвычайным ситуациям, созданный два года назад, стал важной структурой в управлении системой гражданской обороны. Благодаря ему внедрение постоянного мониторинга, раннего предупреждения об угрозах и оперативного принятия решений уже приносит положительные результаты, – сказал Глава государства.

Президент отметил, что особое внимание уделяется обеспечению безопасности на индустриальных и горнодобывающих предприятиях, а также в отдаленных населенных пунктах.

– Применение цифровых технологий и инновационных решений в области промышленной безопасности позволяет качественно повысить результативность аварийно-спасательных мероприятий. Приоритетным направлением также является обеспечение безопасности отдаленных сельских территорий. Для реализации данной задачи была запущена инициатива «Ауыл құтқарушылары», в рамках которой за последние два года было построено около 300 пожарных постов. Данное решение позволило предотвратить возникновение порядка 450 возгораний. Этот успешный опыт необходимо масштабировать во всех регионах. Следующая важная задача. Государство должно обеспечить всестороннюю поддержку работников служб спасения. Первоочередной задачей является комплексное материально-техническое обеспечение специалистов гражданской обороны передовыми средствами защиты и техникой. Повышение квалификации личного состава также является важным приоритетом. При этом необходимо обеспечить безопасные условия для их работы. Все обозначенные направления требуют безотлагательного решения. Правительству необходимо уделить самое пристальное внимание реализации данных задач, – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что в современных условиях спасатели должны отличаться многими профессиональными навыками и качествами: обладать аналитическими способностями, быть смелыми и решительными, уметь ориентироваться в любой нестандартной ситуации.

– Важно не только быть в отличной физической форме, но и хорошо владеть современными технологиями. К примеру, особых знаний и компетенций требует все более широкое применение беспилотных и автоматизированных систем. Основополагающая роль в подготовке новой генерации спасателей отводится Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Это единственный вуз в стране, который готовит сотрудников органов гражданской защиты – по сути, кузница кадров для всей отрасли. Академия должна идти в ногу со временем, применять лучшие мировые практики, изучать опыт проведения реальных спасательных операций. При этом надо сохранить преемственность поколений, укрепляя лучшие традиции казахстанской школы спасателей. Наши органы гражданской защиты показывают высокий профессионализм при ликвидации чрезвычайных ситуаций как внутри страны, так и за ее пределами, – считает Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что государство приходит и будет приходить на помощь своим гражданам, где бы они ни оказались. По его словам, этот принцип прямо вытекает из Конституции, в которой главной, системообразующей идеей стала защита законных прав человека, его жизнь и безопасность как высшая ценность. Глава государства также напомнил, что безопасность начинается с личной ответственности каждого человека, тогда как беспечность и халатность – главные препятствия на пути развития общества.

– Надо честно признать: источником многих катастроф являются сами люди. Большинство аварий с многочисленными жертвами можно было бы избежать, если бы каждый человек добросовестно выполнял свою работу на вверенном ему участке. Беспечность, халатность некоторых людей оборачиваются тяжелыми последствиями. Общая безопасность складывается из культуры поведения каждого человека. Поэтому больше всего в людях испокон веков ценились и такие качества, как собранность, дисциплина, ответственность. Трудолюбивые, бдительные и ответственные граждане составляют фундамент передового и безопасного общества. Чтобы стать прогрессивной нацией, нам необходимо воспитать в молодежи законопослушность, стремление к порядку и бережное отношение к окружающей среде. Данные качества должны стать неизменным стандартом новой этики в обществе. Взаимовыручка и поддержка тех, кто оказался в беде, – это традиция, составляющая саму суть нашей нации. Это доказывают и наши соотечественники, которые в мирные дни совершают героические поступки, проявляя образцовую ответственность и самоотверженность. Государство никогда не оставит без внимания подобные поступки граждан и по достоинству оценит их заслуги, – подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что работники служб спасения добросовестно исполняют свой профессиональный долг и всегда служат на благо общества.

– Наш народ с глубоким уважением относится к тяжелому труду спасателей и искренне ценит работу каждого из вас. В этом зале собрались наши соотечественники, внесшие значительный вклад в развитие сельской противопожарной инфраструктуры. Безусловно, это пример истинного патриотизма и высокой гражданской ответственности, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства вручил государственные награды ряду граждан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.