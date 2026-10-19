Президент вручил государственные награды работникам служб спасения

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награждены:

орденом «Даңқ» II степени

Базарбаев Куанар Бекенович – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Кульдиков Марат Мухаметкалиевич – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы

Данияр Анри – первый заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям

Цуркан Алексей Викторович – начальник отдела ГУ «Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», Акмолинская область;

орденом «Құрмет»

Дзауров Тимирлан Мусаевич – генеральный директор ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб», город Алматы

Есмаханов Ерик Мейрамбекович – заместитель директора департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям

Нарзиева Елена Александровна – главный специалист Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

медалью «Ерлігі үшін»

Байдекенов Дархан Азаматович – главный спасатель РГУ «Республиканская служба спасения «Барыс» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

Жалғасов Нұрсұлтан Қойшыбайұлы – старший пожарный-спасатель пожарной части № 6 Управления по чрезвычайным ситуациям города Кызылорды Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Рысбаев Дархан Асемкулулы – спасатель ГКП «Центр мониторинга и оперативного реагирования города Алматы»

Чеботкин Александр Петрович – командир воздушного судна АО «Авиакомпания «Бурундайавиа», город Алматы;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Аралбаев Әбдіхамит – директор КХ «Оңталап», Кызылординская область

Ибрагимов Жанат – директор КХ «Ағайынды», область Абай.