Президент вручил государственные награды работникам служб спасения
За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награждены:
орденом «Даңқ» II степени
Базарбаев Куанар Бекенович – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
Кульдиков Марат Мухаметкалиевич – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;
орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы
Данияр Анри – первый заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям
Цуркан Алексей Викторович – начальник отдела ГУ «Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», Акмолинская область;
орденом «Құрмет»
Дзауров Тимирлан Мусаевич – генеральный директор ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб», город Алматы
Есмаханов Ерик Мейрамбекович – заместитель директора департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям
Нарзиева Елена Александровна – главный специалист Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
медалью «Ерлігі үшін»
Байдекенов Дархан Азаматович – главный спасатель РГУ «Республиканская служба спасения «Барыс» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
Жалғасов Нұрсұлтан Қойшыбайұлы – старший пожарный-спасатель пожарной части № 6 Управления по чрезвычайным ситуациям города Кызылорды Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
Рысбаев Дархан Асемкулулы – спасатель ГКП «Центр мониторинга и оперативного реагирования города Алматы»
Чеботкин Александр Петрович – командир воздушного судна АО «Авиакомпания «Бурундайавиа», город Алматы;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
Аралбаев Әбдіхамит – директор КХ «Оңталап», Кызылординская область
Ибрагимов Жанат – директор КХ «Ағайынды», область Абай.