Касым-Жомарт Токаев и Хун Манет провели переговоры в расширенном составе

В рамках переговоров Глава государства подчеркнул, что первый визит Премьер-министра Камбоджи Хуна Манета в Казахстан откроет новую главу в двусторонних отношениях и позволит наполнить общие намерения практическим содержанием.

– В этом году исполняется 32 года со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. За прошедшие годы наши государства поддерживали конструктивный политический диалог и последовательно развивали взаимовыгодное сотрудничество. Наше общее видение будущего будет официально закреплено в Совместном заявлении, которое мы примем сегодня. Мы также подпишем ряд документов. Казахстан рассматривает Камбоджу как надежного партнера в Юго-Восточной Азии и важное звено в расширении нашего партнерства со странами АСЕАН, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил активное взаимодействие Казахстана и Камбоджи на международной арене, в том числе в рамках работы постоянных представительств двух стран при ООН. Он высоко оценил поддержку камбоджийской стороной инициатив Казахстана по ряду вопросов повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул социально-экономические успехи Камбоджи, достигнутые под руководством Хуна Манета. По словам Президента, Казахстан поддерживает усилия камбоджийского руководства по реализации долгосрочных стратегических целей страны, обозначенных в программах Cambodia Vision 2050 и Pentagonal Strategy.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что имеется значительный потенциал для укрепления сотрудничества в области высоких технологий.

– Мне известно, что Вы и члены Вашей делегации проявляете большой интерес к мерам, принимаемым нашей страной для развития искусственного интеллекта. Сегодня Вы посетите Международный центр Alem.ai, где наши специалисты ознакомят Вас с достигнутыми результатами и основными наработками в этой сфере. Согласно Индексу развития электронного правительства ООН, наша страна демонстрирует положительную динамику, в том числе в смежных областях. Убежден, что при наличии обоюдной заинтересованности и твердой политической воли мы сможем добиться значительных успехов в расширении сотрудничества по многим направлениям, представляющим взаимный интерес, – сказал Глава государства.

В свою очередь Премьер-министр Хун Манет подчеркнул особый характер культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

– Более 120 камбоджийских студентов прошли обучение в Казахстане. Многие из них сегодня занимают ответственные должности в государственных органах, в том числе являются губернаторами ряда провинций, государственными секретарями и сотрудниками различных министерств. Таким образом, наши страны связывают общая история и прочные человеческие контакты, – сообщил Премьер-министр.

По словам Хуна Манета, Камбоджа также заинтересована в развитии сотрудничества в сферах продовольственной безопасности, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.

Собеседники выразили уверенность в том, что сегодняшние переговоры на высшем уровне позволят существенно увеличить объемы взаимной торговли, укрепить деловые связи и открыть новые перспективы партнерства между Казахстаном и Камбоджей.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Хун Манет приняли Совместное заявление.

В присутствии Президента Казахстана и Премьер-министра Камбоджи состоялась церемония обмена следующими межправительственными и межведомственными документами:

1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством почты и телекоммуникаций Королевства Камбоджа;

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, АО «Национальные информационные технологии» и Министерством внутренних дел Королевства Камбоджа о сотрудничестве в сфере цифрового правительства, GovTech и информационно-коммуникационных технологий;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли Королевства Камбоджа по торгово-экономическому сотрудничеству;

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры и изящных искусств Королевства Камбоджа о сотрудничестве в области культуры и искусства;

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством туризма Королевства Камбоджа о сотрудничестве в области туризма;

6. Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Пномпень.