В Акорде состоялась церемония встречи Премьер-министра Королевства Камбоджа Хуна Манета, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

В ходе торжественного мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Хун Манет представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил гимны двух стран.

Затем стороны прошли в Восточный зал Акорды на встречу в формате тет-а-тет.

Приветствуя высокого гостя, Президент Казахстана отметил, что его визит придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям и откроет новые перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества.

– Считаю, что Ваш визит имеет историческое значение, поскольку ранее премьер-министры Камбоджи не посещали Казахстан. Вместе с тем у Вас есть определенная личная связь с нашей страной: Ваш отец посещал Казахстан еще в 1982 году. Сегодня мы обсудим широкий круг вопросов двусторонних отношений. Казахстан с большой симпатией относится к Вашей стране. Многие казахстанцы хотели бы посетить Камбоджу и познакомиться с ее достопримечательностями. Нам необходимо обсудить вопрос открытия прямого авиасообщения между двумя странами. Также следует активизировать обмены в гуманитарной сфере, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан и Камбоджа обладают значительными природными богатствами, что способствует расширению взаимодействия в этой области. По его словам, в ходе сегодняшних переговоров также предстоит обсудить укрепление торгово-экономических связей.

В свою очередь Премьер-министр Камбоджи поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан, отметив, что страны поддерживают дипломатические отношения уже более 30 лет.

– Считаю, что сейчас у нас есть возможность к углублению взаимодействия в энергетической отрасли. Мы могли бы поручить нашим ведомствам совместно определить направления, представляющие взаимный интерес. Казахстан обладает значительным опытом и передовыми наработками в сфере электронного правительства. Наши министерства весьма заинтересованы в обмене опытом в этой области, – подчеркнул Хун Манет.

В ходе встречи собеседники обстоятельно обсудили дальнейшее расширение политического диалога, торгово-экономических связей и сотрудничества на многосторонних площадках.