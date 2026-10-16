Касым-Жомарт Токаев выступил на Саммите лидеров по сохранению биоразнообразия COP17

г. Ереван, Армения

Приветствуя участников Саммита, Глава государства поблагодарил Премьер-министра Никола Пашиняна за теплый прием и высокий уровень организации Саммита лидеров накануне Конференции ООН по биоразнообразию.

В своем выступлении Президент напомнил о необходимости координации международных усилий и общей ответственности перед будущими поколениями за сохранение природы.

– Мы собрались здесь, чтобы расширить международное сотрудничество в целях сохранения нашего общего природного наследия. Ведь речь идет об общей ответственности перед будущими поколениями, которые могут столкнуться с серьезными вызовами и угрозами. Это также вопрос выживания нашей цивилизации, поскольку биоразнообразие жизненно необходимо для обеспечения благополучия людей, устойчивости экономики и долгосрочной безопасности. Здоровые экосистемы играют важную роль в производстве продовольствия, защите водных ресурсов и поддержании источников доходов для миллионов людей. Вместе с тем опустынивание и нехватка воды, как и другие экологические проблемы, создают серьезную угрозу хрупкому балансу между природой и человеком. Для миллионов людей дефицит воды и деградация земель уже стали повседневной реальностью. Наиболее серьезным последствием является то, что данные процессы выходят за пределы национальных границ, подрывают устойчивое развитие и угрожают глобальной стабильности. Необходимо, чтобы экологическая повестка, основанная на взвешенном подходе и конкретных мерах, превалировала над политическими разногласиями. Нашим общим приоритетом должно стать международное сотрудничество, основанное на истинном партнерстве, беспристрастности и, безусловно, нацеленное на достижение практических результатов, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент: «Акция «Таза Қазақстан» становится общенациональной идеологией»

По словам Главы государства, Казахстан, обладающий девятой по величине территорией в мире, отличает уникальное биоразнообразие.

– Сохранение этого наследия – наш долг перед своим народом и ответственность перед международным сообществом. Эта приверженность находит четкое отражение в новой Конституции Казахстана. Впервые в истории нашей страны формирование высокой экологической культуры было закреплено в Конституции в качестве одного из основополагающих принципов нашей государственности. Теперь граждане обязаны сохранять природу и бережно относиться к ее ресурсам. Кроме того, охрана окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека, определена в качестве одной из целей государства. Мы убеждены, что сохранение нашего природного наследия должно осуществляться в синергии с экономическим прогрессом. Общенациональная акция «Таза Қазақстан» воплощает эти ценности в жизнь. Отрадно, что это движение выходит за рамки простой заботы об экологической чистоте. Оно оказывает все большее влияние на мировоззрение и образ жизни наших граждан и превращается в общенациональную идеологию, – сказал Президент.

Глава государства рассказал об усилиях Казахстана по сохранению и восстановлению популяции редких видов животных

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан уже достиг существенных результатов в сфере сохранения биоразнообразия. В частности, одним из главных достижений Казахстана стало восстановление популяции сайгаков.

– Это древнее животное, пережившее Ледниковый период, и по сей день играет важнейшую роль в сохранении экологического баланса в наших степях. Сегодня в Казахстане сосредоточено около 98% мировой популяции этого вида. Если в 2003 году в нашей стране насчитывалась лишь 21 тысяча особей, то к весне текущего года их численность достигла 4,7 миллиона. Также имеются обнадеживающие признаки восстановления популяции снежного барса – величественного символа природного богатства наших гор. Около 70% ареала обитания этого вида в нашей стране приходится на охраняемые территории. Благодаря надежной и постоянной защите снежного барса и систематическому научному мониторингу его популяция увеличилась с критически низкого уровня в 1990-х годах до порядка 190 особей. Эти успехи стали возможными благодаря многолетним упорным и последовательным усилиям органов власти, ученых и международных партнеров, – сообщил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Российскую Федерацию и ее Президента, а также Программу развития ООН, Всемирный фонд дикой природы, других международных партнеров, в том числе неправительственные организации, за содействие в восстановлении популяции туранского тигра. Он подчеркнул, что в июне этого года в дикую природу впервые за последние 70 лет был выпущен тигр, что стало событием большого значения для Казахстана.

Кроме того, Глава государства сообщил о том, что совместно с чешскими, немецкими и венгерскими партнерами ведется работа по возрождению популяции лошади Пржевальского.

Президент также остановился на необходимости защиты уникального биоразнообразия Каспийского моря.

– На состоявшемся недавно первом Каспийском экологическом саммите в Туркменистане я призвал к незамедлительным и скоординированным действиям, направленным на предотвращение непоправимого ущерба этой уязвимой экосистеме. Особую обеспокоенность вызывает будущее каспийского тюленя. За последнее столетие его популяция сократилась с одного миллиона до 270 тысяч. В Казахстане каспийский тюлень официально включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Призываем все пять прикаспийских государств и международное сообщество активизировать усилия по защите этого вида. Трагедия Аральского моря служит наглядным напоминанием о разрушительных последствиях безответственного использования природных ресурсов. Мы не должны допустить, чтобы Каспийское море постигла та же участь, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства проинформировал участников Саммита о предложении Казахстана учредить Международный фонд по охране редких видов и сохранению биоразнообразия и призвал зарубежных партнеров присоединиться к этой инициативе.

– В продолжение этого начинания принята рассчитанная на 10 лет Национальная программа по сохранению биоразнообразия, направленная на восстановление естественной среды обитания, охрану видов и расширение сети особо охраняемых природных территорий. Мы также создаем Национальный банк генетического биоразнообразия. Казахстан также активно участвует в сотрудничестве на региональном уровне. В апреле этого года в Астане состоялся Региональный экологический саммит ООН, по итогам которого была принята Астанинская декларация об экологической солидарности в Центральной Азии. При поддержке прикаспийских государств Казахстан выступает инициатором принятия Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, – заметил Президент.

Далее Касым-Жомарт Токаев обозначил несколько приоритетных направлений совместной работы. В числе сфер, требующих более тесной координации, Глава государства назвал управление водными ресурсами.

– В прошлом году Казахстан выступил с инициативой создания Международной водной организации в системе Организации Объединенных Наций. Мы считаем, что эта инициатива может объединить страны Центральной Азии, и при этом быть открытой для участия всех заинтересованных государств. Наша цель – укрепить водную безопасность и защитить экосистемы, благополучие которых зависит от состояния рек, озер и водно-болотных угодий, – сказал он.

Президент Казахстана призвал шире использовать возможности технологического прогресса в целях сохранения биоразнообразия.

– Сегодня эффективное партнерство должно опираться на цифровые технологии и искусственный интеллект, способные кардинально изменить подходы к мониторингу экосистем, управлению природными ресурсами и прогнозированию экологических угроз. В Казахстане развитие искусственного интеллекта и цифровая трансформация признаны в качестве национального приоритета. Мы предлагаем использовать Международный центр искусственного интеллекта в Астане как платформу для совместных научных исследований, анализа данных о биоразнообразии, разработки систем раннего предупреждения и подготовки профильных специалистов, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства предложил разместить в Алматы региональный офис Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии. По его словам, этот офис мог бы оказывать поддержку странам Центральной Азии в реализации Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы по биоразнообразию, содействовать научному обмену и реализации совместных природоохранных проектов.

На Саммите лидеров по сохранению биоразнообразия COP17 также выступили Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани, Президент Занзибара Хусейн Али Мвиньи и другие официальные лица.