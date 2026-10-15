Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани

г. Баку, Азербайджан

На полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам укрепления казахско-катарского многопланового партнерства, а также реализации совместных инвестиционных и энергетических проектов.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке.