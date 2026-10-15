Глава государства выступил на VII саммите СВМДА

г.Баку, Азербайджан

В начале выступления Президент Казахстана выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за гостеприимство и превосходную организацию саммита. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил динамичное председательство азербайджанской стороны, направленное на расширение потенциала СВМДА как уникальной площадки для диалога, укрепления доверия и всестороннего сотрудничества.

– Для Казахстана Совещание имеет особое значение. Более трех десятилетий назад наша страна выступила инициатором создания этого форума с целью укрепления взаимного доверия и содействия обеспечению безопасности в нашем большом регионе. С этого момента СВМДА успешно объединяет государства-участники во имя достижения взаимовыгодных результатов. На сегодняшний день эта площадка остается уникальным форумом, который изначально создавался для обеспечения безопасности и укрепления доверия в Азии в формате прямого всеобщего диалога. Государства – участники СВМДА охватывают почти 90 процентов территории Азии и представляют более половины населения земного шара. Далеко не все международные институты могут заявить о столь внушительном масштабе своей деятельности, – подчеркнул Глава нашего государства.

Президент обратил внимание, что такой масштаб отражает колоссальный потенциал СВМДА, движущей силой которого выступает энергичное молодое поколение, стремящееся строить общее будущее.

– Дух СВМДА, отражающий нашу искреннюю приверженность формированию безопасной и процветающей Азии, стал по-настоящему узнаваемым брендом. Рад приветствовать Лаос, который сегодня присоединяется к СВМДА в качестве полноправного государства-участника, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что саммит проходит в период, когда сама значимость форума подвергается серьезной проверке на прочность. Он полагает, что мир сталкивается с чрезвычайно сложными и беспрецедентными вызовами, требующими глубокого осмысления и выверенных ответов.

– По сути, происходит постепенное размывание самих основ архитектуры международной безопасности, сопровождающееся опасным смещением приоритетов в пользу силы и в ущерб верховенству права. В 2025 году мир столкнулся с наибольшим числом вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны. Цена этих конфликтов измеряется человеческими жизнями, а не только статистическими показателями. За один только год было подтверждено более 37 тысяч случаев гибели мирных жителей в ходе 20 вооруженных конфликтов. Свыше 117 миллионов человек остаются вынужденными переселенцами, а 266 миллионов испытывают нехватку продовольствия. Эта тенденция подрывает результаты многолетних совместных политических усилий, направленных на достижение глобальной стабильности и безопасности. Поэтому очевидно, что Азии необходимы более сильные институты. Время Эпоха деклараций о намерениях подходит к концу– заявил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что на VI саммите в Астане в 2022 году участники СВМДА договорились о преобразовании Совещания в полноценную международную организацию.

– В настоящее время Азербайджан в качестве председателя достойно выполняет эту миссию, и мы ожидаем принятия Устава СВМДА, который станет дорожной картой нашей дальнейшей деятельности. Позиция Казахстана по вопросу трансформации СВМДА основывается на ранее принятых нами обязательствах и готовности проявлять необходимую гибкость для достижения общего понимания, а также выработки соответствующих договоренностей. Сохраняя азиатские корни, Совещание должно оставаться открытым для сотрудничества с глобальными партнерами. Организация должна продвигать модель безопасности, основанную на последовательном диалоге и конструктивных консультациях в духе взаимного доверия, – считает Глава государства.

Президент напомнил участникам саммита, что вопросы безопасности всегда были в числе главных приоритетов деятельности СВМДА.

– Наша Организация может внести существенный вклад в мирное урегулирование споров, разоружение и установление мира. Сегодня это приобретает особую актуальность. Взаимодействуя с ООН, ШОС, СНГ и другими международными институтами, СВМДА должно играть более активную роль в преодолении разногласий как в Азии, так и за ее пределами. В этой связи призываем государства-участники воплотить нашу коллективную политическую волю в конкретные инициативы, приводящие к ощутимым результатам. В качестве практического шага предлагаем запустить Механизм превентивной дипломатии. Миростроительство должно опережать кризисы. Предотвратить конфликт гораздо эффективнее и дешевле, чем урегулировать уже разгоревшееся противостояние. Такой механизм обеспечит каждому государству-участнику возможность системно участвовать в принятии решений и позволит перейти от деклараций к согласованным действиям, – заметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, Организация, нацеленная на будущее, должна быть готова к кардинальным изменениям, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

– Искусственный интеллект, или суперинтеллект, уже стал определяющим фактором экономического развития и национальной конкурентоспособности. В то же время, кибератаки играют чрезвычайно разрушительную роль в современных конфликтах. Еще большую обеспокоенность вызывает неконтролируемое развитие искусственного интеллекта, возможности которого совершенствуются быстрее, чем механизмы международно-правового регулирования. Уже зафиксированы случаи, когда ИИ-агенты обходили защитные механизмы и получали несанкционированный доступ к внешним системам. Подобные инциденты могут привести к серьезным сбоям и обострению напряженности между государствами, если мы совместно не остановим эти процессы путем внедрения международно-правовых инструментов. Развитие искусственного интеллекта не должно опережать способность человечества сохранять над ним эффективный контроль. Поэтому меры укрепления доверия должны распространяться и на цифровую сферу. На мой взгляд, пять существующих измерений СВМДА следует дополнить шестым – искусственным интеллектом, – предложил Президент Казахстана.

Далее Касым-Жомарт Токаев отметил, что при разумном использовании технологии ИИ способны ускорить экономический рост, повысить эффективность государственного управления и расширить возможности для развития всего региона, при этом риски должны оставаться под совместным контролем.

– В этом контексте приветствуем Соглашение по суперинтеллекту, недавно подписанное в Вашингтоне. По своей сути, оно может стать основой для международного договора под эгидой Организации Объединенных Наций. Убежден, что СВМДА способно внести весомый вклад в этот процесс. В рамках наших глобальных усилий в данной сфере Казахстан разместит в Алматы Азиатско-Тихоокеанский центр цифровых решений для устойчивого развития ЭСКАТО ООН. Надеюсь, что государства – участники СВМДА присоединятся к работе этого Центра, чтобы совместно формировать цифровое будущее нашего региона, – подчеркнул Глава государства.

Президент полагает, что сегодня информационная безопасность имеет жизненно важное значение для реализации стратегических проектов, особенно тех, которые предполагают участие нескольких государств.

– Сегодня Казахстан и Азербайджан делают важный шаг, совместно приступая к реализации проекта Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Этот уникальный проект Цифрового Шелкового пути обеспечит более быструю и безопасную передачу данных на евразийском пространстве, укрепит цифровой потенциал Азии и откроет новые возможности для сотрудничества, – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев поддержал процесс примирения между Азербайджаном и Арменией, отметив, что пример Южного Кавказа наглядно показывает, каких результатов позволяет достичь дальновидное лидерство.

– Это сближение после десятилетий глубоких разногласий открывает новые перспективы, создавая возможности для выстраивания мостов между Востоком и Западом. Благодаря твердой политической воле и значительному экономическому потенциалу СВМДА способно внести весомый вклад в реализацию крупных трансграничных проектов. Поэтому предлагаю совместно разработать Стратегию СВМДА по транспортной взаимосвязанности. Эта Стратегия позволит изучить потенциал основных международных транспортных маршрутов нашего региона, включая инициативу «Один пояс, один путь», международный транспортный коридор Север – Юг, Средний коридор и инициативу TRIPP, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в настоящее время энергетическая безопасность находится под угрозой полного разрушения.

– Трансграничная энергетическая инфраструктура все чаще подвергается воздействию конфликтов. В результате на энергетических рынках по всему миру сохраняется нестабильность. Эта неопределенность угрожает замедлить экономический рост далеко за пределами стран, непосредственно затронутых происходящими событиями. Именно поэтому Казахстан делает ставку на партнерство. Казахстан, Азербайджан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере поставок зеленой энергии, заложив основу для создания Каспийского зеленого энергетического коридора, который объединит наши энергосистемы и обеспечит их дальнейшее соединение с европейскими рынками через Черное море, – сообщил Глава государства.

Президент Казахстана поделился планами совместного с Азербайджаном увеличения объемов поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.

– Очевидно, что Каспийское море приобретает жизненно важное значение для обеспечения энергетической безопасности как нашего региона, так и всего мира. Казахстан твердо убежден, что Каспий должен оставаться пространством мира и сотрудничества на благо всех государств региона и других стран. Не менее важно сохранить его совместными усилиями в сфере водных ресурсов и экологии – считает Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим Глава государства отметил, что экологическое измерение деятельности СВМДА приобретает все большую актуальность. По его мнению, дефицит водных ресурсов и деградация экосистем стали одними из наиболее серьезных вызовов для Азии.

– В Азии и Тихоокеанском регионе проживает 60% населения мира, однако на этот регион приходится лишь 35% мировых запасов водных ресурсов. В результате обеспеченность водой в расчете на душу населения здесь является самой низкой в мире. Казахстан последовательно выступает за то, чтобы водные ресурсы и впредь оставались источником сотрудничества. В этой связи предлагаем создать Водное партнерство СВМДА, направленное на развитие технологического обмена, проведение совместных исследований и внедрение водосберегающих решений. В более широком контексте Казахстан выступил с инициативой создания Международной водной организации в системе ООН, которая могла бы обеспечить согласованность глобальной повестки в области водных ресурсов. Это предложение могло бы быть выдвинуто совместно странами Центральной Азии и Азербайджаном при сохранении открытости для присоединения всех государств СВМДА, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что все эти инициативы не приобретут устойчивого характера без инвестиций в человеческий капитал.

– Более тысячи лет назад великий философ и ученый Аль-Фараби учил, что сила общества заключается в знаниях и нравственных качествах людей. Призываю всех участников приступить к работе по созданию Партнерства СВМДА в сфере человеческого капитала. Его цель – подготовить молодое поколение к жизни в мире, который стремительно меняется под воздействием технологических, экономических и геополитических преобразований. Мы готовы предложить экспертный потенциал наших ведущих университетов и научно-исследовательских институтов, чтобы внести свой вклад в решение этого важного вопроса. Научно-исследовательская стипендиальная программа в области безопасности и укрепления доверия может быть запущена в следующем году. Казахстан готов предоставить стипендии студентам из всех 28 государств СВМДА. Кроме того, Казахстан готов выделять исследовательские гранты для ученых из государств – участников Совещания, – отметил Глава государства

В завершение своего выступления Президент Казахстана пожелал Азербайджану успешного продолжения председательства в СВМДА и выразил уверенность, что принимаемая сегодня Бакинская декларация станет прочной основой для дальнейшей работы.