Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов»

Цель – модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры (сети и объекты) в Республике Казахстан для обеспечения надежного и качественного предоставления коммунальных услуг населению и устойчивого развития экономики страны.

Задачи:

модернизация и строительство инфраструктуры (сетей и объектов) энергетического и коммунального секторов;

разработка и реализация комплексной программы цифровизации;

создание механизма устойчивого и доступного финансирования;

обеспечение максимального использования продукции ОТП;

сглаживание влияния тарифной нагрузки на расходы населения.

Сроки: 2025 – 2029 годы.

Проект охватит более 200 предприятий энергетики и коммунального хозяйства. В результате износ инфраструктуры планируется снизить до 40%, а количество аварий – на 20%.

При реализации проекта предусмотрены поддержка отечественных производителей, применение приборов учета и контроль доли казахстанских товаров и услуг.

Общий ожидаемый результат – более надежное, качественное энергоснабжение и коммунальные услуги и прозрачный контроль за расходованием средств.