Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов»
Цель – модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры (сети и объекты) в Республике Казахстан для обеспечения надежного и качественного предоставления коммунальных услуг населению и устойчивого развития экономики страны.
Задачи:
модернизация и строительство инфраструктуры (сетей и объектов) энергетического и коммунального секторов;
разработка и реализация комплексной программы цифровизации;
создание механизма устойчивого и доступного финансирования;
обеспечение максимального использования продукции ОТП;
сглаживание влияния тарифной нагрузки на расходы населения.
Сроки: 2025 – 2029 годы.
Проект охватит более 200 предприятий энергетики и коммунального хозяйства. В результате износ инфраструктуры планируется снизить до 40%, а количество аварий – на 20%.
При реализации проекта предусмотрены поддержка отечественных производителей, применение приборов учета и контроль доли казахстанских товаров и услуг.
Общий ожидаемый результат – более надежное, качественное энергоснабжение и коммунальные услуги и прозрачный контроль за расходованием средств.